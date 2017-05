Brian May revela que Freddie Mercuri perdiÃ³ un pie durante su lucha contra el sida

El guitarrista de Queen Brian May ha hecho unas declaraciones en el Sunday Times con respecto al impacto que el sida tuvo en Freddie Mercury y ha revelado que el líder de la banda perdió un pie durante su lucha contra esta terrible enfermedad.

El músico aseveraba también durante la entrevista publicada en el suplemento dominical del New York Times que «seguro» que Mercury estaría todavía vivo si el cóctel de medicamentos que actualmente cronifica la enfermedad hubiera llegado «tan sólo unos meses antes». El cantante solo tenía 45 años cuando fallecía víctima de una neumonía derivada del sida en 1991.

May afirmaba que, por aquel entonces: «El problema era su pie, lamentablemente quedaba le quedaba apenas un resto de él. Una vez nos lo enseñó durante una cena Y dijo: "Oh, Brian, siento si te he molestado enseñándote esto". Y yo le dije "No estoy molesto, excepto por darme cuenta de que te tiene que doler terriblemente"».

El guitarrista también cuenta que Mercuryno quería hablar de su enfermedad con los otros miembros de la banda al principio, aunque ya estaban advertidos de la gravedad de su enfermedad.

May acaba de publicar su libro «Queen en tres dimensiones» que contiene instantáneas del legendario grupo desde los setenta hasta la actualidad.