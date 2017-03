Black Sabbath se separan después de 50 años

Pese a los rumores que apuntaban a una posible continuación, Black Sabbath han confirmado que se separan después de 49 años juntos.

En febrero, la banda ofreció el que fue considerado su «concierto final», en una actuación en la que repasó toda su carrera en su Birmingham natal. Sin embargo, a los pocos días el guitarrista Tony Iommi aseguró que estaba «seguro» de que harían más música juntos.

«Para mí sólo está la gira. Ha llegado el momento de parar y estar un poco en casa», dijo entonces. «Cuando estás de gira, tienes que estar fuera durante seis, ocho, doce meses o lo que sea, y tienes un horario que debes complir. Ahora, si quiero hacer algo de televisión durante un mes, puedo hacerlo».

El guittarista continuaba: «No creo que hayamos dado nada por finalizado, más allá de que no queremos salir más de gira. ¿Quién sabe? Es probable que hagamos algo. No lo hemos hablado. En realidad no hemos hablado de nada, pero estoy seguro de que puede suceder algo, en algún sitio».

Sin embargo, las dudas se han disipado, después de que la banda haya colgado en su perfil de Facebook una imagen que parece un final oficial: «Black Sabbath: 1968-2017», puede leerse en la fotografía, que se acompaña del hashtag #TheEnd, además de una imagen clásica de la banda en la década de los 70.

En noviembre del año pasado, Ozzy Osbourne aseguró que seguiría haciendo música tras la gira de despedida de la banda. «Yo no quiero retirarme, es Black Sabbath», dijo, en declaraciones a Ultimate Classic Rock. «Seguiré con mi propia música», remató.