«La Bicicleta»: La canción preferida para despedir el verano del 2016

«La Bicicleta» de Carlos Vives y Shakira es, sin duda, la canción preferida por los españoles para despedir estos últimos días de verano. Así lo refleja la lista de «El Top 50 de España» de Spotify, donde se ha mantenido líder del ranking estos últimos diez días con casi dos millones de reproducciones. Spotify es un reconocido servicio de escucha de música en streaming y esta lista determina el número de reproducciones totales que tiene cada canción por día. Lejos de ser esta la única canción preferida para despedir esta época del año, le siguen en el ranking canciones como: «Cold Water» de Major Lazer junto con Justin Bieber y MO, «Duele el Corazón» de Enrique Iglesias y Wisin o «One Dance» de Drake con Kyla y Wizkid.

Fuente: Lista «El Top 50 de España» de Spotify y elaboración propia.

Acorde con los datos que reflejan las listas creadas por Spotify por ciudades, revelan que la canción más escuchada estos últimos días varía mucho en función de la ciudad española. En Madrid prefieren «Carreteras Infinitas» de Sidonie o «Duele el Corazón» de Enrique Iglesias. Mientras que en Zaragoza prefieren «Cien Gaviotas» de Duncan Dhu o «So Payaso» de Extremoduro.

Mapa de las canciones más escuchadas según la ciudad

Navega por el mapa para descubrir las listas de algunas de las ciudades del mundo. Haz clic en cada punto verde para averiguar qué temas se escuchan en cada ciudad. Fuente: Mapa musical de las ciudades del mundo de Spotify.

Estas canciones a nivel nacional distan mucho de los temas más escuchados a nivel global. Acorde con la lista «El Top 50 Global», «Cold Water» de Major Lazer junto con Justin Bieber y MO y «Closer» de The Chainsmokers con Halsey son las canciones preferidas para la salida de la época estival a nivel mundial. Ambas canciones han bailado de primera a segunda posición y viceversa en estos últimos diez días. A pesar de su supremacía, les siguen en el ranking temas como: «Let Me Love You» de DJ Snake con Justin Bieber o «One Dance» de Drake con Kyla y Wizkid.

Esta lista refleja que los gustos españoles distan un poco de los mundiales, pues muchas de las canciones nacionales no figuran en el chart global y viceversa. Algunos de estos ejemplos son: «Heathens» de Twenty One Pilots, «Too Good» de Drake con Rihanna o «Sucker For Pain» de Wiz Khalifa, Imagine Dragons, Logic y Ty Dolla $ign con X Ambassadors. Estos temas solo aparecen en los éxitos globales y no en los nacionales.

Fuente: Lista «El Top 50 Global» de Spotify y elaboración propia.

Hábitos de consumo de música en España

Según el estudio del mes de julio de este año realizado por Spotify determina que Barcelona, Valencia y Málaga son las ciudades costeras que más música escuchan, así como las que crean más playlists (listas de reproducción) bajo el título de «playa» o «verano». Estas son solo una parte de las más de 30.000 playlists dedicadas al verano que hay en España, una costumbre cada vez más extendida entre los españoles: «Cada vez se generan mas playlists, la gente está acostumbrándose más a crear playlists y no solamente compran el álbum completo o escuchan el álbum completo de un artista, sino que son ellos mismos los que utilizan la música a la carta» declara el presidente de Spotify España, Javier Gayoso a TVE1.

Con esta nueva forma de consumo de música a la carta son los usuarios los que deciden qué música escuchar, dónde y cuándo. Spotify, gracias a la geolocalización ofrecida por el smartphone, elabora un registro de todas estas variables. Según el estudio se ha observado cómo los españoles prefieren los miércoles, jueves y viernes al medio día para escuchar sus temas favoritos en la playa. Mientras que únicamente el domingo cambia la franja horaria de escucha hacia las siete y ocho de la tarde.

Además, los fines de semana se produce un incremento en el número de reproducciones debido al mayor tiempo libre del que se dispone. Así se refleja en los datos de estos últimos diez días, donde se aprecia un aumento de escucha de música durante el sábado y el domingo en las diez canciones más populares de la lista «El Top 50 de España» de Spotify. Un ejemplo de ello se muestra en el siguiente gráfico con la canción de «La Bicicleta» de Carlos Vives y Shakira.

Fuente: Lista «El Top 50 de España» de Spotify y elaboración propia.