Beyoncé brilla con el «vídeo del año» en los VMA

Beyoncé ha conseguido reinar este domingo durante la gala de los MTV Video Music Awars -VMA-. La excomponente de «Destiny's Child» se alzó al conseguir el premio al mejor vídeo del año, el más importante de la noche, con su tema «Formation».

Además de este galardón, la artista estadounidense se hizo con otros cuatro trofeos, incluido el de mejor vídeo femenino. «Quiero agradecer a mi bella hija y a mi increíble marido por su apoyo», dijo Beyoncé sobre el escenario, tras recibir la estatuilla de manos del cómico Jimmy Fallon.

Poco antes, la cantante había dejado a todo el mundo boquiabierto con una actuación por sorpresa en la que interpretó varios de los temas de su último álbum, «Lemonade».

La otra gran protagonista de la noche fue Rihanna, que recibió el premio honorífico Michael Jackson Video Vanguard y que fue la encargada de abrir y cerrar la ceremonia con su música.

La cantante originaria de Barbados se subió hasta en cuatro ocasiones al escenario para repasar buena parte de su carrera, incluidos grandes éxitos como «Diamonds», «Please Don't Stop the Music» o «Only Girl (In the World)».