Becca Stevens: Â«La mÃºsica es un cÃ¡lido abrazoÂ»

Si te comparan con artistas como Bjork, Beth Orton, Joni Mitchell Sarah McLachlan, Beth Gibbons, Tori Amos y St Vincent, es que algo estás haciendo muy bien. Es el caso de la estadounidense Becca Stevens, «el secreto mejor guardado de Nueva York» según el New York Times, una cantante que estará de gira todo el verano presentando su cuarto trabajo, el primero para Ground Up Music.

«Regina» es un álbum que cuenta con las colaboraciones de David Crosby, Jacob Collier y Laura Mvula, y que su propia autora ve como «un ente con vida propia». Y es que Stevens a veces se ve «hablando a una Regina imaginaria antes de subir al escenario. Es como una amiga invisible que siempre tiene la respuesta adecuada para todas mis preguntas, y que me ayuda a encontrar una conexión más profunda con la música».

Stevens sintió curiosidad por el canto y por la guitarra gracias a su padre. «Nunca me obligó a aprender música, pero siempre me rodeó de buenas canciones para que me acostumbrara a ella como si fuera un cálido abrazo», relata. «En cuanto me interesé por la guitarra me ayudó en todo lo necesario, y todavía busco su consejo cuando tengo alguna duda». Su padre es sin duda un buen guía espritual en su trayectoria, pero hay encrucijadas que ni siquiera él sabe cómo abordar: «Estoy desencantada con el streaming, está matando las ventas de discos».