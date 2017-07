Ayer, Madrid inauguró lo que augura ser una conexión musical (en español) entre los dos lados del Oceáno Pacífico: el Festival Río Babel. Es la primera gran cita musical que acoge Ifema con actuaciones al aire libre y dos escenarios contiguos. Sí, uno al lado del otro. Aunque estéticamente es algo peculiar (y divertido ya que puedes ver cómo la gente va moviéndose practicamente en bolque al cambio de concierto) les permite cumplir el horario. De hecho, recordaré a Río Babel por ser el primer festival en el que vi un concierto que empezaba ocho minutos antes de lo marcado, el de la Sra. Tomasa. Una gran apuesta por parte de la organización para mantener el ambiente entre dos grandes, Macaco y la Mala Rodríguez. Pese a la presión, este grupo barcelonés salió ariso del paso que hizo bailar a todo el público, sí, a todo. ¿Te gusta la música latina? Bailas con ellos. ¿Te gusta la electrónica? También bailas con ellos.

La reina de la noche fue la Mala Rodríguez, que hizo trasnochar a los asistentes en plena semana y bailar hasta a los fotógrafos que se encontraban bajo el escenario. Contentó a la «vieja escuela» con «Tengo un trato» y la nueva con «Quien manda». Hay Mala para todos. Sin embargo, con la imagen que me quedo de la primera noche del Río Babel es la de una familia al completo (desde el abuelo hasta el peque de la casa) bailando «Moving» al mismo ritmo que Macaco. El cantante barcelonés se sinceró con el público contando cómo su madre cariñosamente le llamaba «mico» de pequeño, el origen de su nombre actual, y sorprendió con una máscara que, a partir de ahora, aparecerá en los sueños de más de un asistente. El cartel del viernes lo completaron Mateo Kingman, Cero39 y la triada mexicana Porter, Siddhartha e Instituto Mexicano del Sonido en una jornada que duró desde las 19 horas hasta las 6 de madrugada.

La Mala Rodríguez - P.B.

El festival Río Babel aspira a ser un «encuentro cultural, gastronómico y social» protagonizado por artistas de más de diez países de España y Latinoamérica. Para ello han creado su propia moneda, los tokens. Por el «módico» precio de 15 euros puedes obtener cinco de estos tokens. Lo más barato y llamativo que aparece en los carteles que cuelgan por las kilométricas barras es el mini de cerveza, a 3 tokens, es decir, 9 euros. Aunque el precio sea algo excesivo, la oferta gastronomica es sorprendente: desde un perrito que podríamos encontrar en cualquier festival hasta un noodle o un patacón (por no hablar de la larga lista de jugos al estilo colombiano).

¿Qué queda?

La jornada del viernes estará marcada por un carácter «netamente rumbero» que empezará con el Club del Río. Los encargados de poner el listón por las nubes son Estopa, quienes llegan con las pilas cargadas tras llenar el escenario principal del malagueño Weekend Beach. El ritmo lo seguirán La Pegatina con su esperada «Maricarmen» y Amparanoia, a quien ya anunciaba con entusiasmo anoche Macaco. El toque latino lo pondrán Systema Solar. Completan el cartel del viernes Aterciopelados, iLe, Niño de Elche, Meneo y Guacamayo DJ's.

El Río Babel no terminará ahí. El sábado Residente llegará a Madrid. Los encargados de caldear el ambiente desde primera hora de la tarde serán Kamaky y el Tigre y Kumbia Queers. Les seguirán Novedades Karminha y Los amigos invisibles, que darán paso al cabeza de cartel del sábado. La fiesta la continuarán los míticos Fabulosos Cadillacs. Para cerrar la primera edición estarán Zuco103 y Nicolás Cruz. No os preocupéis. Habrá sesión de electrónica final (como todos los días) con Chancha Via Circuito Dj's.