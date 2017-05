Ariana Grande mantiene su concierto en Barcelona del 13 de junio

La cantante estadounidense Ariana Grande mantiene el concierto programado para el próximo 13 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona, su única actuación en España dentro de su tour "Dangerous Woman".

Grande anunció anoche la suspensión parcial de su tour hasta el 5 de junio, lo que ha afectado, entre otros, a los dos conciertos que iba a ofrecer esta semana en Londres, después de que un terrorista suicida matara a 22 personas e hiriera a 64 a la salida de uno de sus espectáculos el lunes en Manchester.

«Debido a los trágicos eventos en Manchester, el 'Dangerous Woman Tour' con Ariana Grande se ha suspendido hasta que podamos analizar mejor la situación y ofrecer los respetos necesarios a las víctimas», indicó un portavoz de la cantante.

Según la web oficial de la cantante, la gira se reemprenderá el próximo día 7 de junio en París y antes de su concierto en Barcelona actuará también el día 9 en la ciudad francesa de Lyon y el día 11 en Lisboa. Poco después del atentado, que se produjo cuando la multitud salía del pabellón Manchester Arena, la cantante se declaró "rota" y "sin palabras" en un mensaje en su cuenta de Twitter.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.