Ariana Grande cantarÃ¡ el domingo en MÃ¡nchester rodeada de estrellas

«No quiero pasar el resto del año sin ver y animar a mis fans. Volveré a la increíble y brava ciudad de Mánchester para pasar tiempo con mis seguidores de allí y hacer un concierto benéfico en honor a las víctimas y sus familias y para recaudar dinero para ellas». La cantante estadounidense Ariana Grande, de 23 años y ancestros italianos, anunciaba así su intención de actuar el próximo domingo en la ciudad inglesa, cuando no se habrán cumplido todavía dos semanas desde el atentado a la salida de su concierto en el Manchester Arena, que dejó 22 muertos, entre ellos siete niños.

Grande estará rodeada por varias figuras de relumbrón adoradas por el público más joven y adolescente, como sus compatriotas Justin Bieber, Kate Perry o Miley Cyrus. También actuarán las veteranas bandas inglesas Coldplay y y Take That. Por ahora completarán el cartel Usher y Pharrell Williams. El concierto se llamará One Love Manchester y el dinero irá destinado al fondo benéfico que se ha constituido en apoyo de las víctimas y sus familias.

El recital se celebrará en el estadio de críquet de Old Trafford, con aforo para 50.000 espectadores y cercano a la célebre cancha de fútbol del mismo nombre, sede del United. El pasado sábado ya actuaron en el recinto de críquet con cartel de «no hay billetes» los Courteeners, una banda local alternativa, nacida en 2006 en el vecino Middleton.

El domingo que viene está también programado un partido de fútbol de homenaje en Old Trafford, por lo que la policía está intentando separar los dos acontecimientos, pues no se ve capaz de hacer frente a la seguridad de dos citas multitudinarias de manera simultánea. Además, los efectivos policiales británicos también tendrán que estar muy centrados en la final de la Champions, que disputa el Real Madrid en Cardiff.

El jefe de la Policía del Gran Mánchester, Ian Hopkins, explicó que antes de aceptar llevar a cabo del concierto preguntaron a las familias de las víctimas. «La mayoría están muy a favor. Otras no, lo cual es absolutamente comprensible».

Inmediatamente tras el atentado, Ariana Grande se declaró «rota hasta el fondo de mi corazón, sin palabras, lo siento tanto». Posteriormente canceló los conciertos que tenía programados en Londres. Pero ahora ha entendido que su deber es estar con el público de Mánchester y da las gracias a los artistas que han decidido secundarla. También Liam Gallagher, el que fuera cantante de Oasis y nacido en Mánchester, prepara un concierto benéfico en su ciudad.