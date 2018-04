Arctic Monkeys lanzará nuevo álbum en mayo «Tranquility Base Hotel & Casino» será su sexto disco de estudio

Arctic Monkeys publicará el próximo 11 de mayo su nuevo álbum, «Tranquility Base Hotel & Casino», según ha anunciado hoy en una nota de prensa la banda británica, que no lanzaba material nuevo desde 2013.

Grabado entre Los Angeles, París y Londres, el que será su sexto disco de estudio ha sido producido por James Ford y Alex Turner, líder y vocalista del grupo.

Once serán los cortes que integrarán este trabajo, los cuales llevarán por título «Star Treatment», «One Point Perspective», «American Sports», «Tranquility Base Hotel & Casino», «Golden Trunks», «Four Out Of Five», «The World's First Ever Monster Truck Front Flip», «Science Fiction», «She Looks Like Fun», «Batphone» y «The Ultracheese».

Autores de cinco álbumes de éxito que los han consolidado como una de las grandes bandas del rock alternativo británico actual, su discografía arrancó con «Whatever People Say I Am, That's What I'm Not» (2006) y alcanza de momento hasta «AM» (2013).

Junto con el lanzamiento de «Tranquility Base Hotel & Casino», Arctic Monkeys se embarcarán el 22 de mayo en Hollywood (EE.UU.) en una gran gira internacional que recorrerá los principales recintos y festivales, como el Primavera Sound de Barcelona el 2 de junio y el Mad Cool Festival de Madrid el 13 de julio.