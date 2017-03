El archivo de Lou Reed entra en la Biblioteca Pública de Nueva York

Laurie Anderson anunció ayer, 2 de marzo, día en que Lou Reed hubiera cumplido 75 años, la adquisición por parte de la Biblioteca Pública de Nueva York de los archivos completos del músico, que incluyen multitud de documentos, fotografías, alrededor 3.600 grabaciones de audio y 1.300 de vídeo. Entre otros objetos, hay notas de estudio, correspondencia personal, fotografías realizadas por el propio Reed, carteles y regalos de fans, másters de canciones y grabaciones inéditas.

A través de este archivo es posible hacer un seguimiento completo de todas las facetas que desarrolló Lou Reed: músico, compositor, poeta, escritor, fotógrafo y estudiante de tai-chi. Contiene muestras de su vida creativa desde 1958, cuando formaba parte de una de las bandas de Freeport High School, su paso por The Shades, su trabajo como escritor de canciones para Pickwick Records, y, cómo no, todo lo concerniente a su carrera con The Velvet Underground -banda apadrinada por Andy Warhol- y su carrera en solitario hasta su muerte en 2013.

«¿Qué mejor lugar para albergar esta colección que en el corazón de la ciudad que amaba?», declaró la también compositora y cantante Laurie Anderson, compañera sentimental del autor de «Walk On The Wild Side» durante dos décadas. «Ahora podemos dar un paso atrás y empezar a observar algunos deslumbrantes nuevos patrones en el trabajo que Lou hizo en su larga e intensa vida como artista».

En las próximas dos semanas se organizarán exposiciones gratuitas con este material, y actos especiales como la representaciones de su obra «The Raven», inspirada en Edgar Allan Poe, el 13 de marzo.

Tras el reconocimiento de Bob Dylan con el Nobel de Literatura, las exposiciones en grandes museos dedicados a Björk, David Bowie, The Who, The Velvet Underground o The Rolling Stones, y la adquisición de los archivos del propio Dylan por la Universidad de Tulsa y los de Bruce Springsteen por la Universidad de Monmouth, Lou Reed sigue la estela del reconocimiento de la música popular por parte de los más importantes centros culturales.