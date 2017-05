Antonio José, uno de los últimos artistas revelación de la escena pop nacional, ya tiene una buena lista de hits como «De qué manera», «Contigo», «Tengo un corazón», «El arte de vivir», «Aquí estoy yo» o «Por si llegamos a tiempo». Ahora, el ganador de la tercera edición de La Voz ha logrado un un nuevo éxito con «Tú me obligaste», en esta ocasión con la colaboración de unos de los grandes protagonistas de las listas de éxitos de Latinoamérica, Cali y el Dandee.

¿Cómo ve el recorrido de este single hasta el momento?

Estoy muy contento y feliz por las reacciones que ha habido, espero que nos traiga muchas alegrías y que este verano lo baile mucha gente en muchos sitios, y que llegue lo más lejos posible.

¿Cómo fue la grabación del tema?

La idea surgió hace ya unos añitos. Coincidí con Cali y El Dandee en un evento, la gala de entrega de premios de la Cadena Dial, y hablamos de hacer algo juntos. Poco a poco empezamos a comentar las posibilidades, a enviarnos ideas, siempre con el apoyo de nuestra compañía discográfica. ¡Y al final fíjate lo que ha salido! Todo el equipo siempre hemos confiado en que podría salir algo muy bonito de esta colaboración.

¿El enfoque inicial fue grabar un "rompepistas"? ¿Descartaron la balada?

La verdad es que el punto de partida no tenía un enfoque concreto, nos dejamos llevar y poco a poco se fue moldeando «Tú me obligaste». Y como ya he dicho, espero que llegue hasta la China si hace falta, ¡jajaja!

Al parece ya hay grupos de reguetón en China.

¡No lo sabía! ¡Jajaja! Hay que tocar mejor ese mercado, porque se animan con todo.

La música latina está pegando más que nunca. Hace poco, «Despacito» de Luis Fonsi batió el récord de «La Macarena» de Los del Río.

Sí, lo he visto. El «latin urban» es un género que está pegando muy, muy fuerte. Está marcando a la juventud de hoy en día, marca el cómo se mueve.

El género ha conectado muy bien con la juventud gracias a YouTube. ¿Cómo fue la grabación del videoclip de «Tú me obligaste»?

Fue muy bien, y eso que íbamos un poco atropellados, porque Cali y El Dandee tenían que viajar a Los Ángeles, yo estaba en plena fase de composición... Lo íbamos a hacer en dos días y al final tuvimos que terminarlo todo en uno. Fue un día muy duro, pero al final todo salió a pedir de boca, según lo deseado. Estamos muy contentos con el resultado y por el trabajo que ha hecho todo el equipo.

¿En sus planes entran más colaboraciones inminentes? ¿O ahora se centrará en componer los temas de su próximo disco?

Ahora estoy metido de lleno en lo que va a ser el próximo disco, y en lo que va a ser mi próxima gira. Ya estoy preparando los ensayos de la gira, y lo que tengo entre ceja y ceja es cerrar la fecha para publicar el próximo disco.

¿Y qué fecha será esa?

Bueno, me gustaría que fuera a finales de año, pero ya veremos cómo van los tiempos, y sobre todo que el repertorio esté bien cerrado.

¿Qué le pareció la actuación española en Eurovisión?

No pued hablar de eso porque no la he visto, estoy muy alejado del mundo tele, la veo sólo por detrás. Y no he tenido la oportunidad de ver la actuación de Manel Navarro. Sí que he visto la posición en la que quedó, en las redes sociales.

¿Qué puede contarnos de lo que serán sus próximas canciones?

Estoy en un momento muy dulce, muy feliz, y tengo canciones que hablan de muchas de las cosas buenas que me están pasando. Espero que el público las pueda disfrutar tanto como las estoy disfrutando yo al componerlas.

Estará muy satisfecho con su momento artístico, teniendo en cuenta que una vez dijo que en alguna ocasión pensó en tirar la toalla.

Bueno, en realidad he tenido la suerte de que siempre he estado feliz. Sí que es verdad que en mi carrera he tenido momento mejores y momentos peores, como ocurre en la carrera de cualquier persona. Ya he pasado los momentos más difíciles, y ahora por eso puedo decir que estoy en mi momento más dulce, en el que siempre he soñado estar. Ahora ya se han superado las expectativas que tenía, y estoy con fuerza, con ganas, con ilusión, con ganas de progresar y de llevar mi música lo más lejos posibles, con ganas de seguir sorprendiéndome a mí mismo para poder sorprender siempre a mi público.

¿Su próxima gira será más internacional?

Hay que pensar siempre en grande, sí. Hay que ser positivo, y pensar que con este nuevo sueño podré alcanzar más lugares, sitios a los que nunca he ido. Siempre con los pies en el suelo, con ambición pero sin obsesionarse.