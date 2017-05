Antílopez: «Encajamos en todos los estilos y en ninguno»

Antílopez ha ganado numerosos premios como el XX Certamen de la Canción de Autor, Concurso Pop Rock Jóvenes en la Onda, Jack Daniel´s Backstage, Rábida Rock 2012, Circuito Café Teatro San Miguel de Valencia. Su éxito también está avalado por sus secciones semanales de radio en Hoy por hoy Madrid y en Abierto hasta las 2, sus apariciones televisivas en programas como El Hormiguero, Buenafuente, Sopa de Ganso o su próxima aparición como broche musical en el programa Poder Canijo que el próximo otoño emitirá TVE1 en colaboración con la Fundación Telefónica. En números, el éxito de Antílopez se traduce en más de 5.000 discos vendidos desde octubre hasta hoy o en los sold out en ciudades como Madrid, Sevilla, Málaga, Murcia, Badajoz, Cádiz o Vigo con más de 40.000 asistentes a sus conciertos desde el inicio de la gira de su tercer disco/espectáculo.

Ahora, el dúo andaluz formado por Miguel Ángel Márquez y José Félix López cierra en Madrid su gira «Desprendimiento de rutina», con la que han presentado su último disco. Será una despedida por todo lo alto, con invitados de primerísima categoría con los que «hay muy buen rollo, bastante química y risas». «Manuel Carrasco es de toda la vida de Isla Cristina», dicen sobre uno de ellos, «y hemos tenido las carreras en paralelo, como quien dice... en el camino al éxito el cogió por la autovía y nosotros por la nacional, como el bus que va por los pueblos». También estará Rozalén, a quien conocieron cuando actuaron en Murcia. «Venía a vernos a los bolos. Ella cantaba también, hacía coros a cantautores amigos nuestros», recuerdan. Otra invitada estelar será La Mari de Chambao. «Nos conocía y veía cositas nuestras, y por fin la conocimos en persona el año pasado el día que vino a vernos actuar a Benalmádena, donde reside».

Por último pero no menos importante, contarán con la participación de El Niño de la Hipoteca, que es algo así como su «primo mayor, nuestro guiri de intercambio, nuestro asesor infinito de cosas de redes y de todo. Es un crack y amigo desde hace mil años. Nos conocimos en concursos de cantautores».Todos ellos son fans del chiripop, «la etiqueta que decidimos inventar y que nos desmarcaba de todo lo demás», aseguran. «No encajamos en ningún estilo pero sí en todos al mismo tiempo. El pop viene de popular, y el chiri, de la pose de las máscaras del carnaval, y de cierto compromiso con la actualidad, y de tomar las cosas a risa más que a llanto. Viene a significar “ven a vernos y juzga tú”, Es desenfado, cero postureo, libre de aditivos».

¿Qué ha signficado «Desprendimiento de rutina» para Antilopez en lo artístico, y para ustedes en lo personal?

Un paso más, Un pequeño paso para la humanidad y un gran paso, el Santo Entierro por ejemplo, por lo que pesa, jaja, para nosotros. Creo que nos salió myy bonito y muy libre y estamos ccontentos, bueno, aunque fue un poco caro. Pero la calidad lo exige. En lo personal ganar confianza, calibrar cosquillas y cabecitas de quien se acerca… es muy interesante esto de ocurrirle a la gente.

¿Como describirian su travesia de 15 años en el mundo de la musica? ¿Se han sentido un poco "outsiders" en algún sentido?

Mmm, a ratos si, a ratos no, en realidad nos hemos sentido de muchas maneras. A veces no sabes ni siquiera que sentir ni qué sientes. Nadie te educa para esto ni te prepara y salimos del pueblo con unas ideas como cualquier chaval, hacer una banda con colegas y dar el pelotazo y sueño "rocker fucker star", y esto no es así. Ni el camino es así, ni la vida es asi, ni el amor es así, ni los sueños son así. Todo es mentira. Hay que autoconcienciarse y entrevistarse para uno mismo, saberse, y trabajar lo que se quiere hacer. Desarrolarte como artista es difícil. Nos encanta un frase se Saul Steinberg: una obra de arte es el resultado de la lucha del artista contra sus propias limitaciones.

¿Qué significa para ustedes actuar en La Riviera? ¿Qué recuerdos tienen de la sala como fans?

Hemos ido mayormente invitados, ya una vez viviendo en Madrid, o sea, en los últimos tres años. Y hemos visto a grupos extranjeros. La sala es un gran sitio, solo no mola la palmera central ¡jaja!

¿Qué será lo próximo para Antílopez?

Acabamos de estrenar single y video musical: Metralla, medida y viaje, que pueden encontrar en todas las redes @antilopez en twitter, Instagram y Facebook, Spotify, Deezer, Itunes… y la web templo casa tienda y sitio de recreo antilopez.tv. Eso y grabar disco compaginando con actuaciones con una banda que hemos hecho porque nos llamaron de varios festivales top. ¡Sí, con banda!