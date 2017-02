Anni B Sweet: Â«Quiero entrar a grabar a finales de veranoÂ»

La cantante y guitarrista Anni B Sweet está en plena despedida de la gira de «Chasing Illusions», un tercer disco que alcanzó los puestos más altos en las listas de lo mejor de 2015, y que lleva dos años presentando con éxito por todos los puntos de la geografía española. y como en todo fin de etapa, las sensaciones son algo contradictorias. «Sobre todo porque tengo que hacer algo especial, y uno no se puede quedar uno con mal sabor de boca en un fin de gira», confiesa la artista malagueña, que nos atiende con un buen resfriado. «¡Espero recuperarme rápido y estar bien para Madrid!», exclama.

¿Cómo vive usted los finales de gira?

Con nervios, sobre todo porque tengo que hacer algo especial, yuno no se puede quedar uno con mal sabor de boca en un fin de gira. Como hay factores que una no puede controlar, hay una serie de nervios extra que afloran en estas ocasiones, y que se añaden a los de siempre. De todas formas, en realidad esta es la despedida de la gira en Madrid, todavía me queda algún concierto más adelante. En Madrid dejaré entrever lo que habrá en mi próximo disco, con canciones a las que les he hecho cambios, o a las que les he añadido introducciones que le dan otro rollo. En esos detalles, el público podrá ver un poco en qué ando metida ahora mismo musicalmente hablando. Cuando empiezo a componer un disco, las grabo en demos y las escucho de forma que acaban afectando a mis canciones anteriores, porque me dan ganas de retocarlas con las nuevas influencias.

¿Le gustan sus teloneros para esta noche tan especial?

Me encantan, son Solo Astra, una banda que está muy guay y que acabo de descubrir. A mí me gusta mucho la psicodelia, ellos van por esa onda y es genial tenerlos abriendo la noche.

¿Tiene un concierto favorito de esta gira tan larga?

Uf, muchos, porque siempre hay algo distinto en cada concierto que lo hace especial. Me quedo con todos, ¡jaja! Pero bueno, el del festival Granada Sound fue una maravilla, por ejemplo. Todo el mundo estaba en una sintonía perfecta, las vistas eran preciosas, estaba anocheciendo, y además me pillaba cerca de casa, porque yo ahora vivo en Granada. En realidad sólo en raras ocasiones las cosas no salen del todo bien, normalmente por cuestiones de equipo. Hay veces que por mucho que hayas ensayado, si no hay buen sonido no se genera el ambiente ideal. La gente a veces no sabe por qué no le ha terminado de gustar un concierto, y casi siempre es por eso.

¿Está componiendo nuevos temas?

Sí, y mi idea es poder volver al estudio para empezar a grabar a finales de verano, aunque luego nos pillará el toro, como siempre ¡jaja! Por eso este año iré a pocos festivales, eso seguro.

Pero antes tendrá que descansar, ¿no?

Sí, porque llevo mucho tiempo viviendo en la carretera, como dice la canción de Miguel Ríos. Lo de viajar mucho lo llevo bastante bien, pero también hay veces que me cansa. Como yo tengo la banda en Madrid, los últimos tres años he estado todas las semanas subiendo con mi coche allí a ensayar, a veces volviendo a Granada nada más terminar. Llegaba a las tres de la madrugada completamente agotada, y claro, por estar así tanto tiempo al final mi voz se resintió. Con tantas horas de coche, el estrés hace que se te agarrote la espalda, e incluso llega a la garganta. Por eso tuve que parar un tiempo y cancelar varios conciertos hace un año, porque llegó un momento en el que era una locura. Lo bueno es que de aquellas horas interminables al volante salieron muchas de las canciones de mi último disco. Cuando conduces de noche, tienes automatizado el camino y no hay mucho tráfico, te pones a pensar en tus cosas, y salen cosas interesantes. Estando solo es un buen momento para pensar en tus cosas.

¿Qué más le pide a 2017?

Girar más por el extranjero, porque me gusta un montón. Me encanta conocer otras culturas, soy muy curiosa, y si puedo hacerlo paseando mi música, mucho mejor. Ya lo hice con el primer disco, que me llevó por toda Europa y a Japón y América, pero con este disco he ido solo a Chile, y me gustaría volver a salir fuera más a menudo con el siguiente.

Usted es más o menos activa en redes sociales, ¿qué le parecen las polémicas que se están generando con algunas declaraciones de artistas en Twitter?

No me suele gustar meterme en estos terrenos, porque a veces creo que diga lo que diga va a estar mal. Creo que si eres una figura pública tienes que tener cuidado con lo que dices en las redes sociales. Pero lo que no me parece normal es llegar a los extremos a los que se están llegando, de pedir cárcel por hacer bromas en Twitter y ese tipo de cosas. Hay que respetar la libertad de expresión, y también intentar no hacer daño a nadie.