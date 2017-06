Andrés Suárez: «No acepto órdenes de nadie, y mucho menos del público»

Tras el single de adelanto «El corazón me arde», Andrés Suárez acaba de lanzar «Desde una ventana», un disco cuya producción ha corrido a cargo del argentino Adrián Schinoff, con Andrés Litwin y Suárez como coproductores. Para grabar su séptimo trabajo, el segundo para Sony Music, el músico gallego se fue con los músicos de su gira a los estudios Music Lan de Gerona para tratar de emular sus conciertos de la forma más fiel posible, tocando todos juntos en directo.

La edición de su nuevo disco incluye un segundo CD gratuito, para regalar a quien se desee, ¿cómo se les ocurrió esta idea?

Se le ocurrió a mi discográfica, y me pareció una idea buenísima. La iniciativa es de agradecer, y lo que propone es que si te gusta mi música tanto como para comprarla, quiero darte la oportunidad de compartirla con alguien que no me conoce. Es una manera preciosa de premiar al oyente. Es como darle la vuelta a la piratería.

Esto no se ha hecho nunca, ¿verdad?

Yo creo que no, es una idea muy innovadora desde luego.

El título «Desde una ventana», ¿es una metáfora sobre el trabajo de cantautor, que consiste en observar?

Absolutamente. Aunque este disco sea una mirada introvertida a mí mismo y a la etapa luminosa que estoy viviendo, porque estoy viviendo una época muy feliz. Porque yo reivindico la alegría del cantautor, frente a la imagen melancólica, triste y aburrida. Mi anterior disco sí era más pesimista, pero mi última etapa es sumamente feliz, y se nota en el disco. He gritado muchas veces que me estaba acordando de mi ex, deprimido, y ahora lo que me apetece gritar es que estoy genial. Mi ex ya no se lleva mis canciones, espero que lo lleve bien (risas).

¿Cómo fue la grabación, igual de optimista?

Sí. He grabado tocando con toda mi banda a la vez, saltando igual que saltamos en los conciertos, con una fuerza brutal. No hemos emulado un directo, es un directo cien por cien.

Pero sin público siempre es distinto.

Es verdad, pero se ha hecho lo que se ha podido. Un amigo mío que es crítico musical siempre me decía que la explosión de mis directos no estaba en los discos, que los discos eran más planos. Y creo que tenía razón, por eso he pegado este punto de inflexión en ese sentido.

¿Ha compuesto los temas con más tranquilidad que los del anterior?

Sí. Cuando escribí el disco anterior me acababa de pillar la enorme ola de una gira de 150 conciertos en año y medio. Y de los errores se aprende. En esta ocasión, los descansos los he aprovechado para escribir.

¿Cree que todas sus canciones tienen alguna conexión?

Si, porque yo no puedo dejar de ser Andrés Suárez, no puedo dejar de ser gallego, y bueno, como crítica constructiva alguna vez me han dicho que hablo demasiado de Galicia, del norte, de mi tierra en mis letras. Pero no puedo evitarlo porque ese soy yo, un nieto e hijo de marineros, y el mar lo tengo ahí. La melancolía también tiene que ver con eso.

Sin embargo, escribe cuando está de gira. ¿Es un momento especialmente creativo?

Los viajes te ayudan a crecer mucho como persona, así que diría que sí. En mi trabajo no dejo de viajar, no tengo una vida sumamente interesante pero sí viajo mucho, y es imposible aburrirte.

Lo malo es que los artistas suelen ir de la sala al hotel, y de ahí a la siguiente ciudad.

Yo no. Yo siempre, siempre intento aprovechar la visita, hacer turismo, conocer el acento, el vino de los pueblos que visito. Además tenemos un país enormemente rico en ese sentido.

Mantiene mucho contacto con los fans en las redes sociales, ¿verdad?

¡Sí! Es que yo creo que no se puede perder el contacto con el otro lado, con los fans, porque son ellos quienes compran las entradas, quienes compran los discos. No puedes olvidarte de ellos nunca, porque por mucho que grabes un disco en Abbey Road con mil productores, si a ellos no les gusta, te vas a caralho.

Ellos son sus jefes, de alguna manera.

No, jamás. Yo no tengo más jefe que yo mismo. Aunque no soy tan radical como Sabina, por mucho que crea que casi siempre tiene razón. Él dijo que hay que huir de los fans como de la peste, y me pareció muy heavy. Una vez más, se puso cañero el hombre. Pero yo jamás acepto ni una sola orden, ni de la discográfica, ni de la editorial, ni de los managers, y mucho menos del público. Si no te gusta lo que hago no compres mi música, hay una oferta musical exquisita en este país y tienes mucho donde elegir. Pero yo voy a hacer siempre lo que me dé la gana, igual me da por un hacer un disco de heavy metal, no lo sé.