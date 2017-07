Anastacia Â«El Orgullo tambiÃ©n debe ser una fiesta para los heterosexualesÂ»

Casi veinte años han pasado ya desde que Anastacia se hiciera famosa en un talent-show estadounidense, dos décadas en las que la cantante de Chicago ha lanzado siete discos y ha recorrido medio mundo dando conciertos coloristas y libres de todo prejuicio estético. Ahora, tras superar una recaída del cáncer de mama que le fue diagnosticado hace algunos años, vuelve con fuerzas renovadas para seguir repartiendo alegría y diversión en cada concierto.

¿Cómo tal ha sobrellevado la enfermedad estos últimos meses?

Volcándome en canalizar toda esa frustración a través de la música. La enfermedad me ha enseñado mucho sobre mí misma, mi familia y mis amigos. Me he dado cuenta de que son lo más importante, no habría sobrevivido esta batalla sin ellos, ni sin mis fans. Ellos también han estado conmigo a las duras y alas maduras, y gracias a la música he podido seguir conectando con ellos. Ahora estoy muy agradecida por estar mejor.

¿Está ya pensando en su próximo disco?

¡De hecho acabo de estar grabando en Estocolmo! Ha sido muy emocionante, me ha encantado volver a sumergirme en todo el proceso de elaboración de un disco. No quiero contar mucho, pero será cien por cien Anastacia

Ha estado involucrada en la campaña solidaria con las víctimas del atentado de Manchester, ¿cómo vivió esta tragedia?

Me sentí muy triste, por los fans y por Ariana. Es horrendo que pasen cosas así, esa gente sólo estaba allí para ver a su ídolo y pasarlo bien. Apoyé la campaña porque los artistas tenemos que ayudar para que nunca gane al odio y a la desesperación. Respeto y admiro mucho a Ariana por haber dado ese concierto después de pasarlo tan mal en el atentado, así es como debe comportarse una estrella.

Llega a Madrid en plena celebración del Orgullo Gay, otra reivindicación que apoya firmemente.

¡Me encanta! Debería ser una fiesta no sólo para la comunidad gay, sino también para la heterosexual, porque es una celebración del amor y la tolerancia, y está llena de energía positiva y emoción. Creo que muchos gays aman mi música por eso, porque habla sobre la honestidad, sobre celebrar quién eres. ¡Aunque mis modelitos y mis gafas también ayudan, jajaja!