Anastacia: «Nadie quiere escuchar la palabra cáncer, pero yo me siento más fuerte que nunca»

«Me siento más fuerte que nunca», confiesa Anastacia en una de las entrevistas que ha ofrecido con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum. El título muestra las intenciones del disco: «Evolution». Un éxito tardío que la llevó a lo más alto de las listas de ventas, dos batallas contra el cáncer de mama y un divorcio; la guerrera del pop plasma en trece canciones una reflexión sobre todo lo vivido con el toque de optimismo y fuerza que le caracteriza. «Si cogiese un pedacito de cada disco que he escrito y los juntase sonaría como este álbum», cuenta mientras confiesa, entre risas, que no ha sido a propósito.

¿Ha sido complicado hacer un nuevo trabajo después de su anterior álbum?

«Resurrection» es probablemente lo más personal que he hecho en mi vida. Es donde saqué todos mis miedos. Técnicamente perdí una parte de mi cuerpo, una que a día de hoy sigo sintiendo. Además, tuve que aprender cómo ser una mujer sin esa parte y empecé a hacerlo cuando comencé a escribir canciones para ese álbum. En ese momento sentía que avanzaba poco a poco, dando pasos de bebé; pero con «Evolution» esos pasos son más fuertes, tienen mucho más coraje. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan fuerte y es agradable volver a sentirse así.

¿Qué le mantiene unida a la música después de casi 20 años de carrera?

Amo lo que hago, esa es mi motivación. Hay tanta gente en el mundo a la que no le gusta su trabajo... Tengo que estar agradecida por sentir verdadera pasión por lo que hago, una pasión mayor incluso que cuando empecé. Entonces no sabía realmente lo que hacía, ni lo que iba a llegar a hacer. Poder ayudar a mucha gente a salir de una depresión o hacerles sentir fuertes; es un sentimiento increíble. Esa es realmente la mejor parte de mi trabajo.

¿Qué es lo más sorprendente que le ha contado un seguidor sobre cómo le han influenciado sus canciones?

Hay bastantes. Muchos me dicen que cuando eran más jóvenes, querían suicidarse, pero la canción «Stay», de «Recurrection», les ayudó a no rendirse. Pero lo que más me sorprendió, probablemente, fue cuando una mujer joven me dijo que «I’m Outta Love» (2000) le salvó. Esa canción le dio el coraje para abandonar una relación muy tóxica. Cuando me lo contó estaban justo delante sus tres hijos y me dijo: «Ellos son felices gracias a ti». No lo entendía porque esa canción había salido como 13 años antes de ese momento. «Estamos en un sitio mejor porque tú me dijiste que dejase a una persona que no me apreciaba», me dijo. A veces necesitamos escuchar música para sacar esa negatividad en la que entramos, porque hacerlo solos es muy difícil.

¿Echa de menos estar en lo más alto de las listas de ventas?

Sinceramente, ese tiempo lo viví como si fuese un sueño. Todo pasó muy rápido. Tenía que estar en todos sitios en todo momento y no me dio tiempo a apreciar todo lo que estaba haciendo. Cuando pude valorarlo todo recuperé el control sobre todo lo que estaba pasando y lo que quería hacer…

¿Cómo han evolucionado sus metas en estos años?

Son más o menos las mismas: continuar avanzando y mirar siempre adelante. He hecho cosas que jamás había imaginado, pero ahora estoy haciendo exactamente lo que quiero hacer. Tampoco he intentado nunca luchar contra las cosas que cambian. Si algo no sale, pues ya saldrá en otro momento. Cuando estaba preparando la gira de mi quinto disco, «It’s a Man’s World» (2012), me detectaron el segundo cáncer. Tenía todas las entradas vendidas de todas las fechas que había programadas, absolutamente todas. Mi salud me forzó a cancelarla y nunca llegué a cantar ese álbum; pero hay que saber aprovechar las oportunidades, así que ahora, con la gira de «Evolution», cantaré canciones de este disco y así completaré mi gran «evolución».

Sigue mostrando una gran fortaleza.

No sé ser de otra forma. Intento encontrar lo positivo en lo negativo, aunque es muy difícil hacerlo. Con la palabra cáncer, por ejemplo. Nadie quiere escuchar esa palabra. Así que pensé «¿por qué no utilizamos solo las tres primeras letras de esta palabra: can (poder en inglés)?». Tenemos que darnos cuenta de que no podemos controlarlo todo. Si todo el mundo pensara que hoy es nuestro último día, todo sería distinto. Para mí, hoy es mi último día y lo valoro. Mañana, ya veremos.