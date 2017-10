Amaral: «Vamos a dar una enorme fiesta eléctrica» Eva Amaral y Juan Aguirre culminan la gira de «Nocturnal Solar Sessions» con un concierto en el que gravarán un disco en directo

Lejísimos queda ya aquel 1992 en el que Eva Amaral y Juan Aguirre se conocieron, y todavía sin disco en el mercado, comenzaron a actuar en salas de Zaragoza y Madrid. No fue hasta su tercer álbum cuando llegó el reconocimiento masivo. Con casi un millón de discos vendidos, «Estrella de Mar» (2003) hizo que el sueño de una compositora estudiante de escultura y un licenciado en filosofía y amante de la música y el sonido de las guitarras empezara a hacerse realidad.

Doce años después lanzaron su último disco hasta la fecha, «Nocturnal» y hace unos meses salió el acústico «Nocturnal Solar Sesssions», acompañado de una gira nacional e internacional que termina el 28 de octubre en el Palacio de los Deportes de Madrid con la grabación de un disco en directo.

«Esta ha sido la gira donde mejor se funde imagen y sonido, y es la escenografía mas ambiciosa de cuantas hayamos podido plantear en directo. ''Nocturnal'' fue desde el principio una apuesta importante porque planteaba una gran evolución sonora sobre discos anteriores», explica Juan Aguirre. «La respuesta del público hacia el disco y sus directos ha sigo inmejorable. Ha sido una aventura de dos años en la que sólo podemos dar las gracias a quienes nos han acompañado», apunta su compañera Eva Amaral, muy emocionada por poder grabar su tercer disco en directo tras «El comienzo del Big Bang» (2005) y «La barrera del sonido» (2009).

«Recuerdo el primer álbum en directo que escuché. Era una cassette que circulaba del concierto de U2 en Madrid del año 87. Yo tenía 15 años y en mi casa les parecía impensable que viajara a Madrid para ver un concierto multitudinario. Así que aquella cassette, grabada con un ''walkman'' por alguien del público en la que se oían sus vítores más que a la propia banda, me hacía sentir como si hubiera estado allí».

Los dos coinciden en que el mejor disco en directo que han escuchado es «”Depeche Mode 101”, que nos alucina a los dos”, pero Juan quiere destacar «un clásico de alguien que nos acaba de dejar, “Live at the Plantation'' de Tom Petty & the Heartbreakers”».

«Hijas del Cierzo»

La preparación de este gran concierto en el antiguo Palacio de Deportes de Madrid «está siendo básicamente intensa», asegura Juan. “Es un trabajo de equipo para lograr que quede grabado el sonido que hemos conseguido en esta gira. La idea es hacer una enorme fiesta eléctrica y tocar canciones de los siete discos que hemos grabado hasta hoy».

Con su último trabajo (sin contar “Solar Sessions”») a punto de cumplir dos años, ellos ya están «pensando en el nuevo disco. Tenemos muchas ideas que han ido surgiendo en este tiempo, fragmentos de letras y ganas de ponernos a trabajar en esas nuevas canciones».

Pero antes, han vuelto a pasar por el estudio para grabar una colaboración de lo más peculiar, el himno del Zaragoza Club de Fútbol Femenino.« “Hace unos meses llegó un mail donde nos proponían sumarnos a la labor de este humilde club componiendo su himno. Nos gustó la idea desde el primer momento: en lo personal, nos sentimos honrados por la propuesta y nos pareció una bonita forma de ayudar a visibilizar el deporte femenino y apoyar al equipo de nuestra ciudad. En lo musical, un reto para nosotros, una oportunidad de hacer algo que no habíamos hecho en 20 años de carrera», dice Juan. «A partir de este momento» apunta Eva, «“Hijas del Cierzo” deja de ser nuestra y pasa a ser de las jugadoras, de la afición, y de todas las personas que quieran hacerla suya para sentir y animar al equipo».