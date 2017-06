Aldous Harding, la lánguida voz que retumba en la cueva

Una voz extremádamente lánguida, ambiente lúgubre y crescendos emocionantes es lo que propone Aldous Harding, una neozelandesa que no llega a los treinta años y que ayer viernes ya estaba demostrando talento en el Heineken Hidden Stage, el escenario oculto del Primavera en el que se ofrecen algunas de las propuestas más especiales (como la marcianada de Jarvis Cocker del primer día). De hecho, la «cueva» que es este coqueto escenario, para público muy reducido y por tanto con total cercanía con el artista, iba perfecto a la Harding, que desplegó toda su magia dramática a ras de suelo.

La cantautora se da cierto paralelismo con Vasthy Bunyan, Linda Perhacs, Joanna Newsom e incluso con un Jeff Buckley más moroso. Sin embargo, hay tono más oscuro que en ellos, igualmente íntimo pero también más esquelético que en los anteriormente mencionados. Su concierto fue una delicatessen no apta para los que no soportan la falta de brío, porque la Harding se mueve hasta con lentitud.

Antes, en esta nave industrial escondida de Heineken había tocado Jens Lekman, un cantautor sueco al que se le puede emparentar con Josh Rouse o Belle and Sebastian. O sea, bonitas melodías envueltas en animadas tonadas.

Lekman presentaba su último álbum «Life will see you now» ante las 700 personas que caben en el Heineken Hidden Stage, muchas de ellas suecas a tenor del altísimo porcentaje de mastodontes rubiales que poblaban el escenario para cantar y bailar las bonitas canciones de Lekman, orfebrería pop de tono luminoso.

La jornada inaugural de este Heineken Hidden Stage la abrió Jarvis Cocker y Steve Mackey, como ya hemos comentado, con su proyecto «Dancefloor meditations». A ellos les siguieron Lekman y Harding y esta tarde y mañana les tocará el turno a Lawrence Arabia, The Radio Dept., Surfin'Bichos y Thurston Moore.