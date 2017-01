U2 agota entradas en toda Europa para Â«The Joshua Tree TourÂ» y anuncia nuevas fechas

Tan solo unas horas duraron en toda Europa, incluida Barcelona (donde fueron ocho las horas en las que estuvieron disponibles), las entradas para el regreso de U2 a los escenarios con «The Joshua Tree Tour». Debido a esta fuerte demanda, se han añadido nuevas fechas en Londres (9 de julio - Twickenham Stadium), Roma (16 de julio - Olympic Stadium), París (26 de julio - Stade De France de París) y Amsterdam (30 de julio - Amsterdam Arena).

Las entradas para estas incorporaciones saldrán a la venta el 23 de enero. La preventa exclusiva para los usuarios registrados en U2.com estará disponible desde el miércoles 18.

Para desesperación de los que albergaban la esperanza de que se celebrara otro concierto en la Ciudad Condal o en alguna otra ciudad española, Doctor Music y Live Nation informan que con estas nuevas citas se cierra definitivamente la gira.

«The Joshua Tree Tour» comenzará el 12 de mayo en la ciudad canadiense de Vancouver y terminará el 1 de agosto en Bruselas. Por Barcelona y el Estadio Olímpico pasará el 18 de julio, con Noel Gallagher como artista acompañante. Durante los conciertos el grupo irlandés interpretará todas las canciones del álbum «The Joshua Tree», lanzado el 9 de marzo de 1987 y que incluye canciones como «With or Without You», «I Still Havent Found What Im Looking For» y «Where The Streets Have No Name»