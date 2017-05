Aforismos cavernarios

Nick Cave sabe que a su banda a veces no hay por dónde cogerla. Podría decirse que ninguna de sus canciones es representativa de su sonido y su filosofía, pero también que todas lo son. Las enormes brechas estilísticas que hay entre sus temas separan el ruidismo extremo de la canción de cuna, la vanguardia experimental del blues primigenio, pero también los unen en una suerte de dimensión paralela sólo habitable por las Malas Semillas. Es por eso que adentrarse en su discografía resulte demasiado abrumador para los no iniciados. «Las canciones que hemos decidio recopilar son aquellas que siguen muy presentes, por diferentes motivos. Algunas son las que se piden en los conciertos. Otras son canciones más desconocidas pero imprescindibles para nosotros. Otras son demasiado grandes y contienen tanta historia detrás que no pueden quedarse fuera. Y hay otras que simplemente, han quedado fuera, pobrecillas. Estas últimas son las que tenéis que descubir por vosotros mismos», dice Cave en las líneas de presentación de «Lovely Creatures: The Best of Nick Cave and the Bad Seeds», obra que resume en varios formatos (CD; Triple LP; edición deluxe con 3CD+DVD; y la edición limitada Super Deluxe con 3CD+DVD, dibujos, fotografías inéditas y un libro de 256 páginas) el inmenso repertorio de la banda australiana.

Los tres CD del formato «deluxe» dividen la trayectoria de los Bad Seeds en tres etapas, 1984-1993, 1994-2003 y 2004-2015, seleccionando 45 temas que de una u otra forma han permanecido como clásicos básicos del grupo. El DVD también sigue esa cronología, rescatando grabaciones en vivo de muy diversa calidad visual y sonora, e incluso recurriendo al archivo infinito de YouTube, como en el enigmático vídeo en directo de «In the ghetto» 1984. Algunos de estos documentos son realmente terroríficos, como el VHS de de un concierto en el que tocan «From her to eternity» absolutamente desquiciados y sumergidos en una bola de distorsión, con un público atónito en el que puede verse a un espectador haciendo círculos con su dedo índice en la sien. La indiferencia era el peor enemigo de Cave y los suyos, desde luego. Puede verse también en la interpretación de «We call upon the author» por parte de Warren Ellis, tirado en el suelo del escenario como un zombie agonizante que sólo reacciona a los espasmos eléctricos que emanan de sus compañeros.

Otras actuaciones seleccionadas contrastan toda esta agresividad emocional con el lado más amable de la banda. «Love letter», «Into my arms» coreada por el público mientras Cave sonríe -¡sonríe!-, y sobre todo esa «Where the wild roses grow» junto a su compatriota Kylie Minogue en un dueto digno de gala de Nochevieja desbordan un clasicismo tan enternecedor como chocante.

Ellis y Cave, durante una actuación - ABC

El minimalismo es el concepto que guía el escaso minutaje dedicado a las «entrevistas» con el cantante, brevísimos fragmentos de conversaciones con la prensa (una de ellas en el programa español Rockopop, espantosamente mal traducida por cierto) de los que más que declaraciones, se extraen sentencias, aforismos marca de la casa Cave, que poco a poco van dando forma a la filosofía que rige su universo artístico: «La agonía es larga, la epifanía es un instante, entonces llega la palabra». «El cliché es mi juego. Hay una gran verdad en los clichés».

El artefacto, que no incluye material de su disco más reciente («Skeleton Tree», 2016) por haber sido diseñado antes de su grabación, se completa con un libro de 32 páginas donde se perfila su status dentro de los Bad Seeds insistiendo en dos medias verdades. La primera, que Cave no es ningún líder, sino un miembro más del grupo. La segunda, que su banda no es tan distinta a otras contemporáneas.