Adele medita abandonar su carrera musical durante la próxima década

Adele podría estar a punto de tomarse unas largas vacaciones. La cantante, que hace apenas unos meses se convirtió en la mujer mejor pagada de la historia de la industria musical, se está planteando alejarse de los escenarios durante la próxima década. Así lo afirman algunos diarios británicos, como ‘The Sun’, que asegura que la artista dejará de cantar una vez finalice su gira mundial el próximo noviembre para dedicarse al cuidado de su hijo Angelo.

Según la misma fuente, Adele habría confesado a sus amistades su intención de mudarse a Estados Unidos para centrarse en el pequeño, de cuatro años: «Es su prioridad número uno –ha asegurado un informante anónimo a ‘The Sun’–. Es lo más importante de su vida. Hasta el momento se lo llevado consigo a todas las giras, pero teniendo en cuenta que empezará el colegio el próximo año no va a poder seguir acompañándola».

Por el momento, Adele no ha confirmado los rumores, aunque no sería la primera vez que se toma vacaciones para cuidar de Angelo. En octubre de 2012, cuando nació, su madre paralizó su carrera para disfrutar de él, y no publicó ningún disco hasta tres años más tarde.

Pese a todo, los seguidores de la artista británica podrían tener una posibilidad de verla en directo durante los próximos años. Adele está negociando actuar de forma fija en Las Vegas, aunque, de la misma forma, aún no hay nada asegurado.