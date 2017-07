La cantante británica Adele ha cancelado por motivos de salud sus dos últimos conciertos en el estadio de Wembley de Londres. Estas actuaciones suponían el punto y final a la larga gira -123 actuaciones previstas- con la que la artista ha recorrido el mundo, y lo hacía con récord: cuatro conciertos consecutivos en el estadio más icónico de Reino Unido y más de 100.000 espectadores por noche. Lleno completo en todas las noches para un fin de gira en la que Adele ha demostrado que su música no solo estaba hecha para llenar salas y teatros.

Además de las cifras de vértigo, estas cuatro actuaciones en la ciudad londinense han estado rodeadas de la máxima expectación, ya que desde Adele Live (2011), la gira que consolidó a la cantante como una de las grandes voces del momento, hasta su vuelta a las carreteras el pasado año con Adele Live 2016 sus fans tuvieron que esperar cinco años.

«Ir de gira es una experiencia peculiar, no me sienta particularmente bien. Soy realmente de mi hogar y disfruto mucho de las cosas pequeñas. Además soy dramática y tengo una terrible historia de giras. ¡Hasta ahora es todo!. He hecho 119 shows y con estos últimos cuatro serán 123, ha sido difícil, pero una absoluta emoción y placer haberlos hecho», aseguró la intérprete de «Hello» hace tan solo un día. «Quería que mis últimos shows fueran en Londres porque no sé si haré una gira de nuevo, así que quiero que mi última vez sea en casa. Gracias por venir, por su amor, su amabilidad. Recordaré esto el resto de mi vida», concluyó.

Sin embargo, el sueño de Adele no se podrá realizar, una vez más, por sus problemas de garganta. Una dolencia que no le es extraña y por la que ya pasó por el quirófano en 2011. Así, la cantante se ha visto obligada a suspender las dos últimas noches frente al público de Wembley y ha pedido perdón en un emotivo mensaje en Twitter.

«Ni siquiera sé por donde empezar. Las dos últimas noches en Wembley han sido los más grandes y mejores shows de mi vida. Volver a casa después de tanto tiempo haciendo lo que nunca pensé que podría hacer me ha tenido flotando. Sin embargo, he tenido problemas vocales ambas noches. He tenido que forzar más de lo normal. Sentía que, constantemente, tenía que aclarar mi garganta, especialmente ayer por la noche», comenzaba el texto.

«Simplemente no puedo actuar este fin de semana. Decir que estoy destrozada sería innecesario. Ya he empezado a tomar esteriodes medicinas para mi voz. He pensado en hacer el show del sábado pero es casi imposible que consiga terminar el set y yo no puedo desmoronarme frente a vosotros y salir del escenario de esa forma», continúa explicando la cantante.

«Siento decepcionaros. Sabéis que no tomaría esta decisión a la ligera. He hecho 121 conciertos y me quedaban dos. ¡Solo dos para terminar! ¿Quién coño cancela en Wembley? No conseguir este hito en mi carrera es algo que tengo rondando mi cabeza y desearía no escribir esto [...] Lo siento, estoy devastada. Perdonadme».