El actor Miguel RellÃ¡n silencia los mÃ³viles del Auditorio Nacional

La Orchestre de la Suisse Romande aguardaba esta noche en el escenario del Auditorio Nacional a su director, Jonathan Nott, cuando en su lugar ha aparecido el actor Miguel Rellán que, tras aclarar que no era él el maestro, ha pedido al público con un humorístico monólogo que extreme el silencio.

Tras el momento de desconcierto, con una parte del público aplaudiendo, entre risas, al que creían el director, Rellán se ha presentado, ha pedido en tono humorístico a la audiencia que hiciera lo imposible por asegurarse de que su móvil estaba en silencio o apagado y ha dado unas «instrucciones» para la buena audición del concierto. Sus «consejos» han sido acogidos con un largo aplauso y ha dado comienzo la velada, con el concierto para piano número 4 de Beethoven, interpretado por Nelson Goerner, y su Quinta Sinfonía.

«Una vez estaba yo ahí, sentado, y me sonó el móvil y pasé el peor rato de mi vida y como no quiero que les pase lo mismo les pido que lo apaguen, que desenvuelvan los caramelos que se vayan a tomar antes de que empiece el concierto y de que se tapen con la mano la boca cuando tosan», ha dicho Rellán sobre su sorpresiva performance.

La iniciativa surge de la promotora de conciertos de música clásica Ibermúsica, que propuso a Rellán que hiciera «algo», a modo experimental, para tratar de acallar lo que el actor describe como «una plaga», tanto que hace poco más de un mes William Christie decidió parar durante casi una hora la interpretación de «El Mesías» de Haendel ante el insistente sonido del timbre de un móvil.

«Lo hago por absoluto amor al arte porque amo la música clásica y porque hay que parar esta plaga, que parece que no tuviera remedio cuando no parece tan difícil de solucionar», detalla. Cree que, a pesar de las peticiones que se hacen por megafonía, algunos espectadores no silencian o apagan el móvil «por despiste, en ningún caso por mala voluntad, lo que no justifica que siga sucediendo».

A la «performance» de esta noche le seguirá otra mañana, que repetirá la Orchestre de la Suisse Romande, esta vez con Quinta Sinfonía de Shubert y la Primera de Mahler, y el jueves, cuando en el ciclo Ibermúsica actuarán Leonidas Kavakos y Yuja Wang. Rellán volverá a salir al escenario, desplegará su lado «más amable y simpático» y pedirá «encarecidamente al respetable» que sea «considerado y atento» con unos genios que tocan una música que hay que escuchar en religioso silencio.