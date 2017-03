«Músico empujado al suicidio por el jazz: no tenía más opción que tocar la música que detestaba», publicaba en 1922 «The New York Times», en uno de los múltiples ataques que le dedicó, durante el primer cuarto del siglo XX, a aquel estilo asociado a la población afroamericana más pobre y oprimida, que estaba «creciendo en tamaño y ferocidad» y conquistando Estados Unidos contra todo prejuicio. Solía calificarla como «la música de los salvajes». Un menosprecio al que se sumaron otros diarios como «New York Herald Tribune» y numerosas instituciones culturales, políticas y religiosas controladas por las élites.

Primer disco original de Original Dixieland Jazz Band - ABC

Quiso el destino que, sin embargo, fuese una banda formada exclusivamente por músicos blancos, Original Dixieland Jazz Band (ODJB), la que comenzó a revertir esta situación cuando publicó, hace hoy justo 100 años, el primer álbum de jazz de la historia. «Tuvo un impacto brutal, pues dio a conocer un género que llevaba más de veinte años siendo minoritario, para negros, algo que ni la mayoría de estadounidenses conocía», explica Javier Noya, profesor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y responsable del único equipo de investigación de sociología de la música que hay en España.

Eran los años de Woodrow Wilson como presidente. La segregación racial estaba institucionalizada. «Varios estados incluso habían promulgado leyes antijazz al ver que los bailes con connotaciones sexuales de esa música se estaban extendiendo entre la población blanca y escandalizando a la alta sociedad», añade sobre este género asociado a los afroamericanos y las actividades delictivas, que todavía se denominaba con términos como «jass», «jas» o «jaz». «Para ellos era algo casi satánico que corrompía a los jóvenes y con el que las chicas podían quedarse embarazadas. Pero luego se bajaban a los clubes a escucharlo y pasárselo bomba, disfrutando de lo prohibido», asegura Andy Phillips, profesor neoyorquino de Historia de Música Moderna en la Escuela de Música Creativa de Madrid, quien subraya que había también un sector crítico, asociado a la iglesia, dentro de la comunidad negra.

El disco no se grabó en Nueva Orleans, de donde procedía la ODJB y en cuyo marginal barrio de Storyville se gestó está música, que también era reprobada por universidades como Harvard, Princeton o Yale, sino en Camden (Nueva Jersey), el 26 de febrero de 1917. Fue publicado el 7 de marzo, en el mismo año en el que nacieron gigantes como el pianista Thelonious Monk, el trompetista Dizzy Gillespie y la vocalista Ella Fitzgerald. «Esa es una constante en la música popular, que empieza en los sectores marginales y, cuando la industria en manos de los blancos ve que hay posibilidades de rentabilizarla, la explota», cuenta Noya sobre las tres compañías que dominaban el mercado de Estados Unidos a principios del siglo XX: Edison Phonograph Company And Works (fundada en 1887), Columbia Phonograph Company (en 1891) y Victor Talking Machine (en 1901). Ninguna de ellas se atrevió a publicar discos de jazz hasta 1917. Su catálogo se centraba únicamente en la música popular y clásica.

Pudo haber sido un negro el que se llevara ese honor, pues la Victor Talking Machine le ofreció la grabación al popular cornetista Freddie Keppard un año antes, pero este se negó por miedo a que le copiaran su estilo. Su dueño, Eldridge R. Johnson, habló entonces con la ODJB, que un mes antes había grabado una sesión con Columbia, pero el sello decidió no publicarla, porque no pensaba que aquella música alocada y poco convencional fuera a ser del gusto del público y, además, por miedo a ser atacado por promocionar algo que la clase alta asociaba a la baja cultura.

Buddy Bolden murió en 1931 y fue el precursor de la improvisación que, en los tiempos de l barrio de Storyville, dio lugar al jazz - ABC

Fue un gran error, pues el primer tema que grabaron, «Livery Stables Blues», se convirtió de inmediato en un enorme éxito que vendió millones de copias, superando a estrellas como el tenor Enrico Caruso. «Y eso que el disco era una chorrada, típico de improvisación colectiva de la época. Un experimento para ver si podían hacer dinero con él», comenta Phillips.

Columbia y Victor Records hicieron después mucho dinero con otros discos de jazz, protagonizando una suerte de revolución cultural de la que muy poco después se alejaron. La presión pudo con ellos, pero el agujero ya estaba hecho y aquella epidemia se extendió a Chicago, Nueva York y el resto del país. Bandas de negros, blancos y criollos, muchas veces mezclados, cruzaron el charco y llegaron a Europa. Publicaciones que habían reprendido a Victor Talking Machine por producir jazz coronaban a músicos como Paul Whiteman como el «rey» de la música. A finales de los años 20 había registradas 2.656 grabaciones de 497 grupos diferentes. Y conquistó el mundo entero. «En los años 40 ya se consumía en masa, con músicos como Benny Goodman, Tommy Dorsey, Count Basie, Duke Ellington y todas esas ‘big bands’ con las que el mundo entero bailaba. En Estados Unidos era la música», recuerda Phillips.

Tuvieron que pasar 70 años, desde que el jazz dejó los burdeles de Storyville, para que en 1987 el Congreso de los Estados Unidos lo declarara «destacado modelo de expresión» y «excepcional tesoro nacional». Quién lo iba a decir... un siglo después.