Las 10 canciones imprescindibles de este verano

El tema de Luis Fonsi en colaboración con Daddy Yankee se ha convertido casi en una obligación para este verano. Desde enero, ha cosechado un éxito innegable, sonando ininterrumpidamente en emisoras de todos los rincones del mundo y alcanzando altos puestos en las listas de éxitos. Un ritmo pegadizo al que es inevitable engancharse y bailar. Y no solo bailar, sino cantar. Mucho se ha hablado del poder que tiene Despacito de no dejar a nadie indiferente. Y no es para menos.