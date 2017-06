Rosa Montero: Â«Hoy por hoy, no voy a dejar que me presenten a la RAEÂ»

La periodista y escritora Rosa Montero ha asegurado que, en estos momentos, no dejaría que la volviesen a presentar a la Real Academia Española (RAE). «Hoy por hoy, no voy a dejar que me presenten», ha afirmado durante la presentación de su cuaderno de escritura «Escribe con Rosa Montero» (Alfaguara). Sin embargo, la autora no cierra las puertas del todo: «Luego no sé si cambiaré de idea».

El pasado 4 de mayo se produjo la votación para la silla M de la RAE, un puesto que se disputaba la novelista con el historiador Carlos García Gual. Tras la votación, ninguna de las candidaturas alcanzó la mayoría absoluta, por lo que el puesto quedó vacío.

«Me dio pena que presentaran conmigo a Carlos García Gual, que para mí es un sabio enorme, cuando había otro sillón que saldría a votación en muy poco tiempo. Me pareció una pena. Una pena que se ha demostrado para los dos, porque él tampoco ha salido», ha declarado.

La escritora ha explicado que el puesto le producía una sensación ambigua: ilusión, pero también agobio por la carga de trabajo. «Cuando no salí, de entrada hubo una sensación hasta de alivio. Yo quería salir, pero me iba entrando el agobio porque ya trabajo demasiado y esto sería una responsabilidad extra», ha apuntado. Después, Montero ha bromeado «Cuando la gente me ha empezado a preguntar por la RAE sí me ha fastidiado más».