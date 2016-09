Ian Rankin gana el RBA de novela negra con un nuevo caso del inspector Rebus

Se jubiló en 2008 en las páginas de «La música del adiós», reapareció fugazmente en 2013 con «Sobre su tumba» y esta noche ha regresado por todo lo alto para franquearle a su creador, el espigado escritor escocés Ian Rankin (Cardenden, 1960) las puertas del X Premio RBA de Novela Negra. A John Rebus, retirado de mentirijilla y convertido en asesor externo de la policía de Edimburgo, no se le ha visto esta noche por Barcelona, pero no debía andar lejos, cubriendo las espaldas de su padre literario y velando por los 125.000 euros de dotación que acompañan al galardón.

Tampoco debía andar muy lejos Malcolm Fox, inspector que Rankin creó cuando decidió darle un respiro a Rebus y, junto a este último, una de las patas que soportan el peso y la trama de «Perros salvajes», novela que se llevó anoche el galardón y título número veinte de esta popular saga que el escocés impulsó a finales de los ochenta. Una novela que, en palabras del portavoz del jurado, Lorenzo Silva, «es una síntesis de su trabajo y de sus personajes. Es un trabajo de madurez con una trama compleja, un libro en el que confluyen pasados oscuros que explotan todos juntos». «

En la obra, que ya apareció en inglés el año pasado –las bases del premio permiten desde 2015 reconocer a obras ya publicadas en otros idiomas–, un malhumorado Rebus abandona temporalmente su retiro para asesorar a la policía en un caso que enfrenta a dos bandas mafiosas de Glasgow y Edimburgo y compartir protagonismo con Fox, convertido aquí en enlace de las policías de ambas ciudades.

El asesinato de un prestigioso abogado, la muerte violenta de un ex asistente social y el atentado fallido contra Big Ger Cafferty, capo mafioso y némesi de Rebus, acaban de enredar la trama y perfilan la sombra de un presunto asesino en serie que no hará más que complicar el trabajo de ese peculiar tándem formado por Fox y Rebus. «Eran antagonistas, pero la relación ha cambiado. No son amigos, pero ya no son enemigos. Ahora se respetan y se complementan», ha explicado Rankin poco después de recoger el premio de manos de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Más allá de la trama criminal y de las andanzas de Rebus y Fox, «Perros salvajes» es, según Rankin, una nueva manera de atravesar capas temáticas para llegar a algo tan esencial como las relaciones paternofiliales. «Para mí el tema de este libro tiene que ver con la relación entre padres e hijos y el legado que los padres les dejan a sus hijos, y eso es algo que no había explorado. Ahora mis hijos han crecido y se han ido de casa, y me pregunto qué clase de padre habré sido, por eso en la novela exploro diferentes relaciones entre padres e hijos», ha apuntado.

El libro, cuyo título en inglés, «Even Dogs In The Wild», se corresponde con el de una canción de la banda escocesa de post-punk Associates, conecta también con ese pasado de Rankin como cantante de los desastrados The Dancing Pigs, banda de existencia fugaz que el escocés formó antes de convertirse en un superventas de altura con más de 25 millones de ejemplares vendidos y traducciones a 36 idiomas.

Unos números que, de momento, no parece que vayan a desinflarse, ya que Rankin no tiene intención de volver a mandar a Rebus a un retiro forzoso. «Pensaba que tenía que jubilar a Rebus, porque un policía me dijo una vez que la edad de jubilación de los efectivos era de sesenta años. Encontré la manera de traerle de vuelta, pero ahora está retirado, de nuevo y definitivamente», ha relatado un autor que, pese a esa jubilación, ya tiene lista la continuación de «Perros salvajes», un nuevo capítulo de la serie Rebus titulado «Rather Be The Devil» que se publicará en inglés en noviembre. «He encontrado una nueva historia para él, y mientras pueda seguir encontrando historias y contándolas de un modo realista, seguiré con él», ha añadido un autor que, con la actualidad británica en mente, considera de que de escribirse una novela sobre el Brexit, esta tendría que ser, cómo no, «una novela negra».