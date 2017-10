Hoy se publica «Astérix en Italia», el álbum número 37 de los irreductibles galos Los autores vuelven a ser Jean-Yves Ferri como guionista y Didier Conrad como dibujante, que ya se encargaron de las dos últimas entregas: «Astérix y los pictos» (2013) «El papiro del César» (2015)

Los héroes galos más famosos del cómic vuelven a la carga, esta vez más cerca que nunca del enemigo. Hoy se publica a nivel mundial «Astérix en Italia», el álbum número 37 de la saga. Los autores elegidos vuelven a ser Jean-Yves Ferri como guionista y Didier Conrad como dibujante, que cuentan con el elogio de Albert Uderzo, dibujante original de las historias.

Será la tercera vez que Ferri y Conrad trabajen al servicio de los galos tras haber firmado su periplo por Escocia en «Astérix y los pictos» (2013) y por Armórica en «El papiro del César» (2015).

Los creadores apenas ofrecieron detalles de la nueva historia de Astérix y Obélix para mantener el misterio, aunque Ferri reveló que la trama se desarrolla «sobre ruedas», a bordo de una cuadriga con la que se inscribirán en la carrera en la que Julio César invita a todos los pueblos del mundo conocido para mostrar el gran estado de las vías romanas. Uderzo, apasionado del automovilismo, se mostró entusiasmado con la idea.

Hasta ahora, las únicas incursiones de los galos en Italia, país de origen de Uderzo, se habían centrado en Roma, adonde viajaron en 1964 («Astérix gladiador») y en 1972 («Los laureles del César»). Sin embargo, ni el galo del gorro alado ni su inseparable repartidor de menhires Obélix ponen en esta ocasión los pies en la capital del imperio, que vuelve a representar el mal, esta vez encarnado en un nuevo personaje, Coronavirus, un auriga enmascarado que competirá en las carreras con los protagonistas.

Coronavirus hace todo lo posible para ganar la carrera frente a la cuadriga de los galos, adornada con el símbolo del poblado, un gallo, y a cuyas riendas está Obélix, con Astérix de copiloto. Astérix es siempre, asegura Conrad, un luchador «contra la opresión», que en tiempos de Gosciny estaba caracterizado por el recuerdo todavía patente de la ocupación nazi de Francia. Ahora, agrega Ferri, se personifica en otros combates como la globalización, que en la nueva aventura está representado por el centralismo de Roma frente a los otros pueblos que habitaban la península.

«La imagen del poblado cambia, siempre es diferente, se adapta a las épocas. Es un universo tan bien estructurado que puede transformarse sin problemas sin que sea traicionado», afirma Conrad, mientras que Ferri agrega que «el poblado es la tribu, es la familia, todo el mundo se reconoce en ello, por eso funciona».

Los autores reconocen que sienten curiosidad por conocer la acogida que el nuevo álbum tendrá en Italia, pero se muestran esperanzados porque en sus viajes por ese país, en particular para conocer las vías romanas, no han visto el mismo centralismo que hay en Francia. «Los italianos no se consideran los malos, los malos son los romanos, los malos siempre son los otros», dijo Ferri, que adelanta que en «Astérix en Italia» aparecen vénetos, umbros, etruscos, oscos, mesapios, apulios, una amplia diversidad de los pueblos que componían la península.