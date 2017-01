Un poema inÃ©dito de Wislawa Szymborska

VERSIONES DEL POEMA Es la voz y la mirada de Wislawa Szymborska la que late en este poema, su ironía y ternura inconfundibles, que definen el mundo y nuestra vida. «Cuaderno negro» será el libro que proximamente publicará la editorial Nórdica y que recoge una colección de esas obras tempranas recién halladas... Hubo un tiempo en que conocíamos el mundo al dedillo: era tan pequeño que cabía en el cuenco de unas manos, tan simple que era posible describirlo con una sonrisa, tan corriente como el eco de viejas verdades en una oración. La historia llegó sin trompetas victoriosas: nos arrojó tierra sucia a los ojos. Nos esperaban lejanos caminos sin salida, pozos envenenados, pan amargo. Nuestro botín de guerra es el conocimiento del mundo: es tan grande que cabe en el cuenco de unas manos, tan complejo que es posible describirlo con una sonrisa, tan extraño como el eco de viejas verdades en una oración. 1945, de «Canción Negra» Traducción de Abel Murcia y Katarzyna Mołoniewic

En 1996 –se acaban de cumplir veinte años–, la Academia sueca concedía elpremio Nobel de literatura a una poeta polaca prácticamente desconocida para los lectores en lengua española. Hace ahora cinco años, el 1 de febrero de 2012, la poeta, nacida en 1923, moría en la ciudad de Cracovia.

Desde que publicara sus primeros poemas en 1945 en distintas revistas y periódicos, hasta 1997 –año en el que las editoriales Lumen e Hiperión recogieran en sendas antologías una importante parte de su obra–, pocos poemas suyos, muy pocos, habían visto la luz en español. Habían sido necesarios más de cincuenta años, y un premio Nobel –«La catástrofe de Estocolmo» que había transformado su vida, como ella decía–, para que aquella desconocida se abriera paso hasta nosotros. Hoy, ha pasado a ser, junto a Ryszard Kapuscinski y a Stanisław Lem, los dos autores polacos más presentes en español, la escritora polaca más conocida y publicada en el mundo hispánico. De hecho, a las mencionadas editoriales se sumarían más tarde Igitur, Bartleby Editores, Alfabia, Nórdica, Visor, Malpaso, en España, y Fondo de Cultura Económica, Ediciones Vigía, Ediciones Unión, bid&co Editor, Taller abierto, en México, Cuba, Colombia, o Venezuela…

Fue de la mano de todas ellas, y de sus traductores (Gerardo Beltrán, yo mismo, Jerzy Sławomirski, Ana María Moix, Maria Mizerska, Rolando Estévez, Ángel Zuazo, Manel Bellmunt, Elzbieta Bortkiewicz, Katarzyna Mołoniewicz…) que la lengua española se convirtió –tras el polaco y el italiano–, en la que aparecería un mayor número de publicaciones de aquella poeta.

Sencillez y humildad

Ella remitía a su obra a todo aquel que se aproximaba a ella en búsqueda de algún atajo para entender su creación literaria, desde una sencillez y humildad que la llevaban a manifestar que todo lo que tenía que decir sobre su poesía estaba en sus poemas, y que –más interesada por el mundo que la rodeaba, con una curiosidad que le desbordaba la mirada– huía de los medios de comunicación, de las entrevistas, de la pompa, las luces y el boato, y que intentó mantener hasta el final de sus días los mismos hábitos de siempre y rodearse de aquellas personas a las que quería: «A los amigos y a los conocidos hay que dedicarles tiempo, por eso no es un círculo que pueda crecer indefinidamente».

Huía de las entrevistas, cierto, pero aún así tres fueron las ocasiones en las que concedió entrevistas para medios de comunicación españoles. La primera, publicada en ABC, al arrollador «vikingo» Félix Romeo, como lo llamaría cariñosamente, la segunda a Xavi Ayén –acompañado del fotógrafo Kim Manresa-, para «La Vanguardia», y que recuperaría años más tarde Antón Castro en su blog, y la tercera a Javier Rodríguez Marcos, para «El País».

En español han ido apareciendo no solo sus poemas, sino también algunas de sus prosas («Lecturas no obligatorias»; «Más lecturas no obligatorias»), hemos podido disfrutar de sus «collages» expuestos ahora hace tres años en laCasa del Lector en Matadero, en Madrid, esa forma tan suya de percibir el mundo y de compartirlo con los otros, nos hemos adentrado en su vida, que tan celosamente guardara ella, gracias a la biografía de Anna Bikont y Joanna Szczesna, «Trastos, recuerdos. Una biografía de Wisława Szymborska», aparecida en Pre-Textos, la hemos acompañado, por iniciativa del Instituto Polaco de Cultura en Madrid, en el documental «A veces la vida es soportable» de Katarzyna Kolenda-Zaleska, que recorrió la geografía española y que, entre otros lugares, recabó en Cosmopoética, en Córdoba, un festival que tantas y tantas veces intentó que la poeta visitara España.

Sus huellas

Las huellas de la presencia de la poeta en nuestra lengua no son, como se puede ver, nada desdeñables. Somos muchos –editores, traductores, lectores, gestores culturales, periodistas…– los que de una u otra manera hemos asistido, incluso sin saberlo, a alguna de aquellas míticas rifas que se celebraban en su casa y en las que los participantes salían con los más peregrinos «regalos»: a todos nosotros, nos ha tocado en suerte algún que otro poema del que nos hemos apropiado y que en cierta medida ya nos pertenece. Queda pendiente, quizá, que hagamos a la poeta todavía algo más nuestra y que al igual que sucede en Italia aparezcan estudios sobre su obra como el magnífico «Szymborska, un alfabeto del mondo» (veintiún ensayos para veintiún poemas de la gran escritora y premio Nobel), publicado en abril de 2016, o cómics sobre ella, o discos, o quién sabe qué.

«… el 1 de febrero de 2012 moría en Cracovia…» ¿Puede acaso haber muerto una poeta que sigue –y no únicamente en polaco– creando permanentemente? ¿Cómo explicar el «Hasta aquí» de Bartleby Editores, el «Saltaré sobre el fuego» aparecido en Nórdica Libros, la biografía de Pre-Textos, la Antología poética de Visor, la exposición de «collages», las «Prosas reunidas» de Malpaso, o los próximos «Canción negra» y «Correo literario o cómo llegar a ser (o no llegar a ser) escritor» de Nórdica Libros, y el monográfico de la revista Turia aparecidos todos ellos después de tan fatídica fecha? ¿Y su correspondencia con Kornel Filipowicz, su compañero, o la biografía de Michał Rusinek, su secretario, aparecidos en Polonia?

Bendita aquella «catástrofe de Estocolmo» que hizo de Wisława Szymborska una cercana conocida de algunos de esos lectores de lengua española a los que «les gusta la poesía», aunque pueda tratarse solamente, como ella diría, de «dos de cada mil personas»…