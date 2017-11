Parricidios, naufragios y mujeres rebeldes: Doce mitos indispensables para entender nuestra cultura

Creonte termina arrepintiéndose de la condena a muerte que le ha impuesto ya es demasiado tarde. Entre ellos se da el conflicto entre la legalidad y la moralidad: Creonte no podía dejar de aplicar la ley y ella no podía dejar de defender a su hermano. Tal y como señaló Hegel, el conflicto es trágico porque cada uno defiende un derecho válido, pero uno y otro, la ley de la ciudad y la ley de la familia, son incompatibles.

Don Quijote

Sancho Panza y Don Quijote - Ángel de Antonio

«Según mi idea de que un mito se construye a través de la tradición, en la que el personaje se mantiene y cambia al mismo tiempo, no encaja. Todo el mito del Quijote está en el libro de Cervantes, en las dos partes. Se han escrito continuaciones y otras versiones, pero no brillan al lado de Cervantes. Pero me he dado cuenta de que aunque no hayan trascendido más aventuras del personaje, sí que ha habido muchas reinterpretaciones. Y eso hace de él un mito», explica García Gual.

Así, las lecturas del personaje de cervantes han sido muchas y muy variadas. En el siglo XVI era un personaje cómico. Pero para los franceses e ingleses del XVII se transforma en una figura seria, que plantea unos problemas muy importantes. Después, para los alemanes románticos del XVIII, es un ideal. Luego viene la generación del 98, que ofrece unas interpretaciones simbolistas en las que el Quijote.

«No es un héroe mítico, sino novelesco, que no presenta todas las características positivas del héroe. Tiene su lado poco heroico, no hay que olvidar que es un loco», concluye el helenista.