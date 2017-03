Los Obama llegan a un acuerdo millonario con Penguin Random House para publicar sus memorias

El expresidente de EE.UU. Barack Obama y su esposa, Michelle, han llegado a un acuerdo millonario con la editorial Penguin Random House para publicar los primeros libros que escribirán tras su salida de la Casa Blanca.

Aunque los detalles del acuerdo no han trascendido, «The Financial Times» ha desvelado que la pugna entre editoriales para lograr la firma de los Obama estaba alrededor de los 60 millones de dólares. Tampoco se conoce todavía cuándo verán la luz esos libros.

«Con sus palabras y liderazgo, (los Obama) cambiaron el mundo, y cada día, con los libros que publicamos en Penguin Random House, nos esforzamos por hacer lo mismo», dijo el director de la editorial, Markus Dohle, en un comunicado recogido por «The New York Times». «Ahora nos sentimos ansiosos por trabajar junto al presidente y a la señora Obama para hacer de cada uno de sus libros éxitos globales de una importancia y con un alcance sin precedentes», agregó Dohle.

Obama publicó en 1995 «Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance» y en 2006 «The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream» con marcas asociadas a Penguin Random House, empresa con sede en Nueva York. La ex primera dama, por su parte, publicó en 2012 «American Grown: The Story of the White House Kitchen Garden and Gardens Across America» con la editorial Crown, también de Penguin Random House.

Los Obama estuvieron representados durante la negociación por la consultora neoyorquina Harry Walker Agency. Según «The New York Times», los Obama tienen intención de donar parte de las ganancias a la Fundación Obama mientras que Penguin Random House donará un millón de ejemplares a la organización sin ánimo de lucro First Book.