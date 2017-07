Los mejores libros de poesía para disfrutar del deleite de la palabra

El destino no mimó a la extraña y fascinante poeta argentina Alejandra Pizarnik (1936-1972). La ansiedad, el ahogo de vivir, las sombras que acechan en la memoria de un tiempo más soñado que vivido fueron los caprichosos compañeros de un viaje hacia el vacío, la pasión y la disolución de realidad en palabras. La de Pizarnik es una poesía que sangra, que perturba y, claro, que emociona. Es el lado salvaje del desasosiego, de no encontrar una salida, de fijar la mirada expresionista en el abismo: «Sé gritar hasta el alba/cuando la muerte se posa desnuda/en mi sombra». No es para menos.

Lumen, Barcelona, 2017. 480 páginas. 22,70 euros