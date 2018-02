«Mejor no saberlo», una novela sobre las entrañas de la corrupción Alicia Huerta ficciona en su último libro el Caso Bankia a través de una historia de abogados

Después de varios años como novelista, y más como letrada, Alicia Huerta tenía en la cabeza la idea de crear una historia de abogados. Se lo decían sus amigos, se lo decía ella. La chispa surgió cuando en la prensa empezó a ver cómo se paseaban por los juzgados antiguos compañeros de trabajo de Caja Madrid, que luego se integraría en Bankia. De ahí nació su cuarto libro, «Mejor no saberlo», que ficciona el caso de las tarjetas black.

Quizás porque Huerta «no sospechaba nada» cuando trabajaba en la asesoría jurídica de la entidad, el caso le dejó una honda huella. Tras escribir una polémica columna de aquel escándalo que le valió más de un problema, y que terminó siendo retirada de internet, decidió que aquello merecía un libro. «En aquel momento pensé que si no querían una columna iban a tener una novela, aunque la idea de escribir un libro de abogados ya la tenía en mente», recuerda ahora.

A Huertas le interesaba crear una historia que ficcionase el caso, pero que también abordase otros problemas sociales como el tráfico ilegal de órganos. «Me gusta la literatura con denuncia social», explica. De hecho, hay un empeño constante por la verosimilitud, que se apoya en un proceso de investigación profundo. «Para resultar creíble uno se tiene que basar en la realidad», subraya. Y a veces, lo real nos sorprende por descarnado. «En el asunto del tráfico de órganos, en toda esa trama de Kosovo en la guerra... ahí he puesto menos de lo que hay en los informes que he leído o en las actas de los juicios».

Sin embargo, más allá de las reivindicaciones la novela se esfuerza mucho por ser ágil, por la acción, por funcionar en el plano del entretenimiento. «Para mí la literatura sigue siendo un entretenimiento. Escribo las novelas que a mí como lectora me habría gustado encontrar en el aeropuerto», apunta.

«Mejor no saberlo» arranca desde el desencanto, con una protagonista que ya no tiene nada en lo que creer. «Hacía mucho tiempo que había dejado de creer que la naturaleza humana fuera capaz de cambiar», confiesa en las primeras páginas. Pero esta no es una novela del pesimismo. «Como en las demás novelas tengo claro que hay que abrir puertas a la esperanza», concluye Huerta.