«La figura de Carmen es una excusa estupenda para contar lo que yo quería contar, que es el primer año de la Transición. Es decir, desde que nombran a Suárez hasta que se celebran las primeras elecciones en junio de 1977…. Lo que más se me venía a la cabeza al escribir el libro es la gran diferencia con el tiempo actual. Entonces, las fuerzas políticas ­–todas– compartían un mismo objetivo, la llegada de la democracia. Y gracias a que compartían una meta fue posible llevar acabo la Transición. Una meta común que es lo que ahora mismo brilla por su ausencia», arguye Luis Herrero (Castellón, 1955).

El riesgo de novelar una historia real es que en algún momento alguien pueda tomar toda la trama por fidedigna. Las novelas, en muchas ocasiones, caminan por esa línea difusa entre la literatura y los hechos acaecidos en verdad. En este terreno se mueve la nueva obra del periodista y escritor. «Dejé de pronunciar tu nombre» (La esfera de los libros) es un relato sobre la vida de Carmen Díez de Rivera, una de esas figuras de la España que fue «de la ley a la ley a través de la ley».

«No creo que jugara un papel tan decisivo. Si importante. Fue una pionera. La primera mujer que llegó a un lugar tan destacado en la política española. Además, reunía unas características muy necesarias para Adolfo Suárez en aquel momento… para lograr aquella imagen que pretendía dar su Gobierno», sopesa el escritor.

Carmen Díez de Rivera (Madrid, 1942), uno de esos personajes donde hay que detener la mirada al hablar de la Transición. Hija de la marquesa de Llanzol, Sonsoles de Icaza, aquella mujer que fue musa de Balenciaga y de Serrano Suñer. Carmen «fue la presidenta rubia y virtual de un Gobierno en transición, fue el cerebro político de muchos políticos», escribió Umbral.

Vuelve así Luis Herrero a un tiempo por el que ya había pasado literariamente hace diez años con su obra «Los que le llamábamos Adolfo». La Transición como periodo histórico de la España reciente que se lleva a debate en tertulias, columnas e instituciones cada mañana desde hace tiempo. Y entre detractores y defensores son numerosos los libros que últimamente se dedican a revistar ese tramo de la historia como el «El guionista de la Transición», de Juan Fernández-Miranda, o esta nueva novela de Luis Herrero, para quién aquel periodo sirve de marco y escenario.

Una historia contada mil veces

Carmen Díez de Rivera, eurodiputada y jefa de gabinete de Adolfo Suárez. Carmen Díez de Rivera enamorada de su hermanastro. Esta obra de Luis Herrero es una novela bien escrita donde se hace valer su capacidad narrativa para cambiar voces. Una prosa cinematográfica que invita a leerla sin distracciones. Con este libro genera Herrero la oportunidad de llegar al gran público buscándole un nuevo personaje a una historia contada mil veces, la de nuestra Transición.

Asegura Luis Herrero en una de las últimas páginas para que no haya lugar a equívocos que «este libro, por tanto, no ha sido el resultado de ninguna investigación periodística. Es una novela de ficción. En ella he respetado escrupulosamente las confesiones que Carmen le hizo a su biógrafa y los hechos históricos que ayudan a entenderlas. Todo lo que se cuenta sobre la Transición es verdad…».

La Transición, ese periodo casi mitológico que fue verdad.