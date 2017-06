Luca D'Andrea: Â«Mi brÃºjula de escritor seÃ±ala hacia un lugar oscuroÂ»

Luca D'Andrea (Bolzano, 1979) se crió entre montañas. La naturaleza alpina ha sido una constante en su obra como escritor, primero cuando trabajaba como guionista para la serie «Mountain Heroes» y posteriormente en su primer thriller, «La sustancia del mal» (Alfaguara), que los críticos literarios han situado a la altura de las novelas de Stephen King.

«La sustancia del mal» es su primer thriller. ¿Por qué decidió empezar a cultivar el género?

Cada escritor tiene una brújula interior que señala hacia un tema o género. La mía señala hacia un lugar oscuro. La primera escena que se me ocurrió cuando concebí «La sustancia del mal» fue un hombre que llevaba de la mano a una niña, que le hacía de ancla para sujetarle al mundo, a la tierra. Seguro que otros autores habrían usado esta imagen para construir una comedia romántica, pero yo la convertí en un thriller.

¿Planea seguir cultivando el género en el futuro?

Probablemente sí. Mi brújula interior señala hacia esos nortes (risas). Pero creo que lo más bonito de mi profesión es poder cultivar una libertad interior. Si mañana de repente se me ocurre una idea de una novela histórica, no tendría ningún problema en escribirla. Luego ya vería si mis editores tienen algún problema en editarla (risas).

«La sustancia del mal» se ambienta en el mundo alpino. ¿Por qué este escenario?

Vivo en Bolzano, a veinte kilómetros de la zona. Nací y crecí en medio de las montañas, así que es un entorno familiar para mí. Hay quien dice que es difícil escribir acerca de algo que conoces bien, pero yo aproveché mi experiencia vital en la novela. Al igual que Jeremiah (el protagonista), durante mucho tiempo elaboré documentales acerca del grupo de Socorro Alpino, y así llegué a conocerlo bien.

Antes de publicar la novela, era guionista en la serie documental «Mountain Heroes». ¿En qué se diferencia la escritura de guiones de la escritura de novelas?

¡Por fin alguien me lo pregunta! (risas). Son dos mundos completamente diferentes. Cuando filmábamos «Mountain Heros», pasábamos todo el día en la base operativa y seguíamos a las expediciones de rescate. Como escritor, la mayor dificultad era lograr condensar en 50 minutos una operación que a lo mejor duraba cinco horas al tiempo que mantenía a los espectadores enganchados. También me resultaba difícil transmitir la verdadera naturaleza del trabajo de las expediciones de rescate. El mundo de la novela es completamente diferente.

«La sustancia del mal» será adaptada en forma de serie de televisión. En ocasiones, este tipo de adaptaciones no son totalmente fieles a la historia original. ¿Le produce esto inquietud?

Sí, la obra será adaptada por los productores de «Gomorra». Había mucha gente interesada en los derechos, pero les escogí a ellos porque me dijeron algo que me gustó mucho; que querían divertirse con mi libro. Eso es exactamente lo que yo quiero hacer con la serie de televisión. Quiero ver cómo transforman la historia, cómo la interpretan otros.

Los críticos le han comparado con autores de renombre como Stephen King. ¿Cómo sobrella el éxito?

Quiero aprovechar la ocasión para pedir perdón a Stephen King por la comparación (risas). Bromas aparte, cuando escuchas una frase así, te sientes como Neil Armstrong cuando pisó la luna por primera vez. No te crees que esté sucediendo realmente. Pero soy una persona práctica. Estoy encantado de leer buenas críticas y de hablar con lectores a los que les ha gustado el libro, pero tengo una norma. Cuando entro en mi estudio para escribir, todo eso se queda fuera. Estamos solo yo y la historia.

¿Qué consejos le daría a un escritor novel?

Le daría dos. En primer lugar, que lo lea todo. No mucho, todo. Hasta la matrícula del autobús en el que va al trabajo. El segundo consejo, que sea lo más personal posible. Eso es lo que da la fuerza para llevar la historia a buen puerto. La escritura puede aportarte mucho. A mí «La sustancia del mal» me ha permitido viajar, conocer gente y hacer que se diviertan miles de personas. Pero lo que más agradezco es el tiempo que pasé solo escribiendo, fue cuando más me divertí y cuando más aprendí. La escritura es eso.