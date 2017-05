Lorenzo Silva rescata la gesta de JosÃ© Aranguren RoldÃ¡n en su Ãºltima novela

A Lorenzo Silva le gustan los personajes en tierra de nadie, aquellos que por seguir su sentido del deber y la justicia sufrieron los estragos de los dos flancos de la guerra y de la Historia. José Aranguren Roldán, el protagonista de su última novela, «Recordarán tu nombre» (Destino), fue uno de ellos. General de Brigada de la Guardia Civil en Barcelona, se negó a colaborar con el alzamiento del 36, resistiendo las amenazas de las fuerzas militares, ateniéndose a las órdenes que recibió por sus tres cadenas de mando. Su decisión, uno de esos «instantes de la Historia donde se dirime y acontece todo», sería fundamental para que la ciudad condal permaneciese en manos de la II República durante la Guerra Civil. Sin embargo, tras ser fusilado el 21 de abril de 1939 por mandato de Franco, su nombre caería en el olvido.

«El premio que recibió por intentar ser humano, por intentar ser justo, por intentar ser decente, fue el fusilamiento», resumió el autor durante un encuentro con la prensa. Araguren no solo obtuvo la muerte como respuesta a su comportamiento, sino también la ignorancia por parte de la historia. «Tengo la sensación de que nunca tendrá una calle en Barcelona, ciudad a la que contribuyó a salvar en el 36, pero lo que sí tiene porque eso sí estaba en mi mano es una novela, un homenaje literario, una memoria en forma de relato», explicó Silva.

Esa memoria no es otra que la tan necesaria «memoria de la civilización, de las personas que demostraron que ser bárbaro no era imperativo, que era una opción». Frente al recuerdo del desastre y de las atrocidades de la Guerra Civil, Silva encontró en Aranguren un relato ejemplar de alguien que demostró que la integridad siempre fue una posibilidad.

«Creo que en buena medida la historia real de nuestro país, y sobre todo la historia real contemporánea de nuestro país, se ve más a través de los derrotados. No digo a través de los bandos, sino de las personas derrotadas, que las hubo además en los dos lados», sentenció el escritor.

José Aranguren Roldán, protagonsita de «Recordarán tu nombre» - José A. Cobreros

A la hora de contar esta historia, Silva no se «sintió autorizado para fabular». La obra, a lo largo de sus casi quinientas páginas, se nutre exclusivamente de hechos documentados. Sin embargo, el escritor no renunció por ello a la literatura. «Está construida como una novela, con sus técnicas. La narración intenta ser literaria, al final incluso diría que adquiere una dimensión poética que no puede tener un estudio historiográfico», apuntó.

Para Silva, escribir esta novela ha sido casi una obligación «moral y literaria». La de Lorenzo Silva es una vida ejemplar e injustamente olvidada, pero también es una de esas historias «que se merece la Literatura». Contó el autor que cuando se enteró de cómo murió el guardia civil, «fusilado sentado porque no se tenía en pie por unas lesiones sufridas en un accidente de coche», no pudo más que empezar a investigar. Además, en una de las primeras fotos que vio de él, reconoció en Aranguren algo que le recordó inmediatamente a su abuelo materno: «el rostro, la mirada, el aire de uno de esos hombres de una pieza». Un hombre, en fin, capaz de decir a sus verdugos momentos antes de morir: «disparad sin temor porque es ya poca la vida que a mí me quitáis».