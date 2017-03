James Bond se lleva la fama, pero George Smiley carda la lana. El pacífico, astuto y cornudo espía de John Le Carré carece de la acción apabullante que distingue al de Ian Fleming, pero en hondura literaria media un abismo entre uno y otro. Las de Smiley son seguramente las mejores novelas jamás escritas sobre el espionaje inglés.

Al celebrado personaje de John Le Carré se le daba ya por agotado. «Creo que ya he acabado con él. Cuanto más viejo soy más quiero escribir de gente joven», explicó en su día el escritor, él mismo antiguo espía del MI6 en los años cincuenta y sesenta. La última aparición de Smiley fue en 1990, en «El peregrino secreto». Pero Le Carré, que tiene ya 85 años y en realidad se llama David Cornwell, ha sorprendido y deleitado a sus seguidores con el anuncio de que el 7 de septiembre Viking, una filial de Penguin Random House, publicará una nueva novela protagonizada por el veterano agente del Circus, titulada «Un legado de espías».

Jonny Geller, el agente de Le Carré, ha revelado que la escribió muy rápido, en doce meses, y la entregó el pasado verano. La anterior obra del escritor había sido una autobiografía. «Supone volver a una de sus mejores novelas, sino la mejor», celebra Geller, que cree que el nuevo ambiente de tensiones entre Occidente y Rusia revive en cierto modo la atmósfera de la Guerra Fría. Aunque como diría Marx, la historia se repite siempre «como farsa».

