Eñe: el gran festival del español se expande en su novena edición La cita, que por primera vez será gratuita, se celebrará en Madrid del 23 de octubre al 5 de noviembre, con la novedosa presencia de autores como Javier Marías o Arturo Pérez-Reverte

Inés Martín Rodrigo

@imartinrodrigo Seguir Madrid 19/10/2017 01:50h Actualizado: 19/10/2017 01:51h

El Festival Eñe celebra este año su novena edición en Madrid, con 139 autores y más de cincuenta actividades, bajo la batuta literaria del periodista y escritor Antonio Lucas. La cita, que dará comienzo el próximo 23 de octubre y se prolongará hasta el 5 de noviembre, se presenta con aire renovado y el regusto poético de la gran fiesta de la lengua española. La renovación la ponen las nuevas instituciones que este año se embarcan en una travesía que, como dijo ayer Lucas durante la presentación del festival, «sabemos cuándo empieza, pero no adónde nos lleva».

El Círculo de Bellas Artes seguirá siendo el corazón del encuentro, como sede principal el 27 y 28 de octubre, y a él se suman el Instituto Cervantes, la Biblioteca Nacional de España, la Casa del Lector o Casa de América, entre otros. Aunque la gran noticia de esta edición es su gratuidad. Y, para terminar con las novedades, José Manuel Caballero Bonald recibirá el primer premio Festival Eñe, «que nace con la vocación de reconocer la obra y trayectoria de un autor español».

En cuanto a nombres propios, participarán Javier Marías, Arturo Pérez-Reverte, Juan Manuel de Prada, David Gistau, Javier Cercas, Javier Gomá, Manuel Borja-Villel, Agustín Díaz Yanes, Rosa Montero, Félix de Azúa, Juan Mayorga, Elvira Navarro, Luis Landero, Bernardo Atxaga, Marta Sanz, Julieta Valero, Agustín Fernández Mallo y un largo etcétera en el que el toque musical lo pondrán Niño de Elche y Vetusta Morla.

Mezcla de disciplinas

Una lista que atestigua el compromiso de Lucas a la hora de mezclar la literatura con el resto de disciplinas que conforman nuestro ecosistema cultural: música, teatro, ilustración, humor, cine, fotografía… Serán Marías, Pérez-Reverte y Díaz Yanes los que inauguren oficialmente el festival, el viernes 27, con una charla en el Teatro Fernando Rojas del Círculo de Bellas Artes en la que hablarán de «Literatura y cine».

«Es un festival, es fiesta, es expansión y un poco de disparate en el mejor de los sentidos. Hasta ahora había poco periodismo, poca poesía, poco teatro», especificó Lucas. Entre sus propósitos también estaba conseguir traer a gente que nunca hubiera participado, cosa que ha logrado con creces: los mencionados Pérez-Reverte y Marías darán lustre a otros no menos insignes novatos en esto de festivalear. Según Lucas, «leer y escribir es no aceptar nunca lo irremediable» y por ello Eñe estará abierto «en un constante fluir de palabras e ideas donde no se va a escurrir nada de lo que pasa en la calle». Porque la cultura nunca se pone de perfil.