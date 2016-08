Fernando Aramburu publicará en septiembre «Patria», retablo literario sobre la huella de ETA en el País Vasco

«Digo, con el corazón en la mano, que me habría gustado no tener que escribir un libro como 'Patria', pero la historia de mi país no me permite otra opción...». Así justifica el escritor vasco Fernando Aramburu una de las grandes novedades que depara la vuelta de vacaciones.

«Patria», que saldrá a calle el 6 de septiembre, publicado por Tusquets, narra los últimos 30 años de la vida del País Vasco bajo el terrorismo de ETA, y supone la novela de toda la vida de Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959), quien ya se enfrentó a la violencia y sus consecuencias en su tierra natal en «Los peces de la amargura» (2006) y en «Años lentos» (2012).

Libros que fueron testimonios literarios y conmovedores y que ahora cierran el círculo y consuman el friso histórico de la violencia en el País Vasco con «Patria», cuyos protagonistas son las familias que viven en un pueblo cerca de San Sebastián que se enfrentan a la herida abierta dejada por la violencia en medio de la necesidad de convivir, entre el perdón, la memoria y el olvido.

Familias en principio unidas por una estrecha amistad, pero enemistadas por razones políticas y con las madres como protagonistas, que son ejes centrales de la narración.

«Si tuviera que resumir en pocas palabras el tema central de 'Patria' mencionaría sin vacilar las gentes de mi tierra. La novela trata principalmente de ellas, bien representadas por un puñado de personajes a los que también les tocó vivir una época sangrienta y triste del País Vasco. El relato de sus existencias privadas fue mi tarea», sostiene Aramburu en unas declaraciones facilitadas por la editorial.

«Me propuse levantar testimonio literario de ello y contribuir así, con la debida modestia y si el olvido no lo impide, a que las generaciones futuras sepan que hubo vascos que, en días de bombas y pistolas, de funerales y familias rotas, dijeron 'no' al terrorismo de ETA», añade este escritor, afincado en Alemania desde hace años aunque no deja de viajar a su tierra natal.

El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se dirige al cementerio para contarle a la tumba de su marido Txato, asesinado por los terroristas, que ha decidido volver a la casa donde vivieron.

Y a partir de ahí se desencadenan muchas preguntas en este gran relato, como: ¿Podrá convivir Bittori con quienes la acosaron antes y después del atentado que trastocó su vida?. Una mujer que ante todo lo que quiere es que le pidan perdón antes de morir.

La imposibilidad de olvidar y la necesidad de perdón se cruzan por estas páginas llenas de emoción e historias entrelazadas, con múltiples personajes a los que todos, de una forma u otra, les ha perturbado el fanatismo político.

«En el caso de 'Patria', la trama procede del relato de la convivencia de nueve protagonistas pertenecientes a dos familias con raíces en un pueblo de Gipuzkoa, una convivencia afectada por la historia que marca el libro que se alarga desde mediados de los 80 del siglo XX hasta verano de 2012», precisa el escritor.

Un libro que Aramburu dice haber escrito porque la historia de su país natal no le ha permitido otra opción. «El largo empeño de algunos por consumar un proyecto político mediante el ejercicio organizado del crimen no me deja indiferente», añade en las declaraciones.

De ese sentimiento y obsesión parte este monumento o friso literario que ayudará a comprender y entender qué es lo que ha sucedido durante más de 30 años en el País Vasco bajo el terrorismo de ETA y qué huellas ha dejado en la sociedad.