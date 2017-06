EspaÃ±a, escenario de la nueva novela de Dan Brown

«Origen», la nueva novela de Dan Brown que se publicará el próximo 5 de octubre, desarrolla su trama íntegramente en España. Barcelona, Bilbao, Madrid y Sevilla son los escenarios escogidos por el escritor para la nueva aventura de Robert Langdom. Misterio y suspense en el Monasterio de Montserrat, la Casa Milà (La Pedrera), la Sagrada Familia, el Museo Guggenheim Bilbao, el Palacio Real o la Catedral de Sevilla.

Portada de «Origen» - ABC

Como sucedió en sus anteriores novelas, los escenarios adquieren en la obra una importancia trascendental. El autor lo tuvo claro desde el principio: quería ambientar la obra en nuestro país. «Siempre he considerado España una tierra de hermosas paradojas; un lugar poseedor de una rica tradición e historia que, al mismo tiempo, no deja de labrar el futuro innovando en ciencia y tecnología. Por este motivo, cuando me dispuse a escribir una novela que mezclara lo antiguo y lo moderno, supe que sólo podía escoger un lugar para ambientarla. Este otoño publico "Origen" con gran entusiasmo y amor por España, una novela que celebra la riqueza de sus tradiciones e historia junto a su audaz e ilusionante visión de futuro».

Además, Brown tiene una estrecha relación con España, país al que guarda un cariño. Dan Brown no sólo ha elegido ubicar su nueva novela en España por motivos narrativos, sino que su vinculación personal con nuestro país también ha influido: «España es el primer país que visité fuera de los Estados Unidos. Tenía dieciséis años y estuve viviendo en Asturias con una familia maravillosa. Durante mi visita, me enamoré de la cultura, de la historia y, sobre todo, de la gente y su lengua. Después he regresado once veces a España (muchas más de las que he visitado ningún otro país), incluso durante un año asistí a clases en la universidad de Sevilla», afirma el autor.

La trama de «Origen»

En esta ocasión, Robert Langdon, profesor de simbología e iconografía religiosa de la universidad de Harvard, acude al Museo Guggenheim Bilbao para asistir a un trascendental anuncio que «cambiará la faz de la ciencia para siempre». El anfitrión de la velada es Edmond Kirsch, un joven multimillonario cuyos visionarios inventos tecnológicos y audaces predicciones le han convertido en una figura de renombre mundial. Kirsch, uno de los alumnos más brillantes de Langdon años atrás, se dispone a revelar un extraordinario descubrimiento que dará respuesta a las dos preguntas que han obsesionado a la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿Adónde vamos? ¿De dónde venimos?

Al poco tiempo de comenzar la presentación, meticulosamente orquestada por Edmond Kirsch y la directora del museo Ambra Vidal, estalla el caos para asombro de cientos de invitados y millones de espectadores en todo el mundo. Ante la inminente amenaza de que el valioso hallazgo se pierda para siempre, Langdon y Ambra deben huir desesperadamente a Barcelona e iniciar una carrera contrarreloj para localizar la críptica contraseña que les dará acceso al revolucionario secreto de Kirsch.

Perseguidos por un atormentado y peligroso enemigo, Langdon y Ambra descubrirán los episodios más oscuros de la Historia y del extremismo religioso. Siguiendo un rastro de pistas compuesto por obras de arte moderno y enigmáticos símbolos, tendrán pocas horas para intentar desvelar la fascinante investigación de Kirsch… y su sobrecogedora revelación sobre el origen y el destino de la Humanidad.