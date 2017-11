Eduardo Mendoza aborda el problema de Cataluña en su último ensayo En «Qué está pasando en Cataluña», que se publica el próximo 29 de noviembre, el escritor pretende combatir la ignorancia y los prejuicios que rodean al tema

Hace unas semanas, mientras recibía el premio José Luis Sampedro en el Festival Getafe Negro, el escritor Eduardo Mendoza se mostraba seriamente preocupado por la situación catalana. «Están yendo hacia un camino perjudicial para todo el mundo», decía entonces.

Ahora, el escritor barcelonés publica un ensayo sobre la cuestión: «Qué está pasando en Cataluña» (Seix Barral), que se publica el próximo 29 de noviembre.

«La pretensión de poder aportar algunas clarificaciones me ha llevado a escribir este texto. No lo he escrito para posicionarme en un bando o en otro. Lo he escrito para tratar de comprender lo que está pasando», ha explicado el autor.

«He advertido no sólo la ignorancia que existe acerca de la situación presente sino también los prejuicios que lastran la imagen de Cataluña y de España y, por lo tanto, de lo que está pasando, sus antecedentes y la forma en que ven y viven los acontecimientos las personas directamente implicadas, tanto los partidarios de la independencia como los que se oponen a ella. También he comprobado que muchos de estos prejuicios y tergiversaciones dan origen a buena parte de las ideas predominantes», ha subrayado.