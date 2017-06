Diez títulos «gastro» para una Feria del Libro de rechupete

No podemos faltar a la cita. La Feria del Libro es el escaparate y el mejor reclamo para la compra y, sobre todo, la firma del autor hacia su lector. La publicación en este 2017 de libros de gastronomía ha sido realmente abrumadora. Obras que no sólo son para admirar impresionantes fotografías pero con escasos textos y sí muchas recetas. No falta uno de los libros más mediáticos: «Cocina en casa como un chef. Domina los platos y las técnicas del restaurante Angle», del «masterchef» Jordi Cruz (Grijalbo. 22,90 €).