Diez libros para llevar en vacaciones

Que cada lector intente recordar cuántos lugares imaginarios, surgidos de la lectura de los tebeos, de Stevenson o de Verne, de London o de Conrad, de las sagas islandesas, de la riada novelística oriental, los cuentos que llenan más de mil y una noche, inventó. El de Manguel y Guadalupi es un libro a rescatar siempre. No tiene fecha, como no tienen geografía los lugares imaginarios. Como no tiene precio soñar, irse más allá de la realidad al rincón más apartado de una supuesta esfera en la que el territorio es el mapa y el mapa, el castillo de Nunca Jamás.

Alberto Manguel. Gianni Guadalupi. Alianza Editorial, Madrid, 2014. 16,20 €.