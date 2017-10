Ben Clark gana el premio Loewe de Poesía El poeta ibicenco ha sido distinguido por su obra «La policía celeste», mientras que la argentina Luciana Reif se ha alzado con el galardón la Creación Joven

EP

@abc_cultura 31/10/2017 13:05h Actualizado: 31/10/2017 13:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El poeta Ben Clark (Ibiza, España, 1984) se ha alzado con el Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe 2017 por su libro «La policía celeste», según ha acordado el jurado del XXX Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe. Este reconocimiento está dotado con 25.000 euros.

Así lo ha anunciado este martes 31 de octubre el presidente del jurado de los premios, Víctor García de la Concha, en una rueda de prensa que ha tenido lugar en Loewe, en Madrid. En el acto ha estado presente la presidenta de la Fundación Loewe, Sheila Loewe, y varios miembros del jurado, entre ellos, Luis Antonio de Villena y Jaime Siles.

Sobre «La policía celeste» ha hablado el poeta Jaime Siles, quien ha apuntado que es un «libro de amor, fundamentalmente filial» ya que el padre enfermo ocupa «un centro del poema». Siles ha explicado que la obra está protagonizada por el amor y la poesía, pero también es un libro «muy bien construido desde el punto de vista rítmico-sintáctico, con un manejo del encabalgamiento realmente maravilloso».

Asimismo, el jurado ha decidido conceder el Premio a la Creación Joven al libro «Un hogar fuera de mí», de la poeta Luciana Reif (Buenos Aires, Argentina. 1990), un galardón que está dotado con 8.000 euros. Luis Antonio de Villena, encargado de presentar la obra, ha indicado que ha sido «una sorpresa» descubrir a la autora, aunque si se podía saber que se trataba de una mujer, argentina.

De Villena ha destacado que se trata de un libro «a la vez sencillo y a la vez complejo», una obra de una mujer que «de alguna manera quiere reivindicar su condición de mujer libre». No obstante, ha destacado que «es curioso, porque no hace teoría feminista». «No es un libro de feminismo militante. Defiende a una persona que se siente individual, que se siente quién es», ha afirmado.

En este sentido, Luis Antonio de Villena ha señalado que «Un hogar fuera de mí» cuenta las relaciones de una mujer joven con todo su entorno, con «el familiar, el de sus amigos, el de los hombres», y donde «siempre» se mezcla la cotidianidad con «la reivindicación de su ser, de su autonomía».

Respecto al lenguaje empleado, el poeta miembro del jurado ha dicho que es «muy directo», coloquial pero medido. «Tiene lo que es importante para hacer buena poesía. Un lenguaje de arte, donde la precisión lingüística está cuidada, donde el estilo está absolutamente medido y donde, al mismo tiempo, hay un sentido coloquial, que es una forma nueva de la poesía», ha subrayado.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Loewe ha explicado que en esta convocatoria se han presentado 706 candidaturas (de las cuales ha sido elegidas las 29 finalistas), procedentes de 31 países, un 19 por ciento de Hispanoamérica, sobre todo, de México, Argentina y Colombia. Las provincias españolas con una mayor participación han sido Madrid, Valencia, Barcelona y Galicia.

Para el presidente del jurado, Víctor García de la Concha, «30 años no son nada efectivamente, pero son mucho cuando se ponen sobre la mesa los 30 Premios Loewe», donde hay una «gran cantidad de excelente poesía» y «mucha historia».

La presidenta de la Fundación Loewe ha detallado que el jurado de esta edición de los premios ha estado integrado por Víctor García de la Concha, como presidente; Piedad Bonnett; Francisco Brines; José Manuel Caballero Bonald; Antonio Colinas; Soledad Puértolas; José Ramón Ripoll; Jaime Siles; y Luis Antonio de Villena.

La pasada edición, José Ramón Ripoll (España) y Sergio García Zamora (Cuba) se alzaron como los ganadores del Premio Loewe y el Premio Loewe a la Creación Joven 2016, respectivamente.