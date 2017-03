El CapitÃ¡n Trueno regresa al estilo clÃ¡sico

Es uno de esos personajes del cómic –o del tebeo, término más ajustado a la época en que fue creado– que han dejado huella indeleble en varias generaciones, sobre todo a las que vivieron su infancia antes de la aparición de los videojuegos. En ese Olimpo viven Astérix, Tintín, Mortadelo... y el Capitán Trueno, un guerrero que viaja por el mundo medieval «desfaciendo» entuertos. Por eso, la publicación de nuevas aventuras suscita expectación y, también, el temor de que el producto no esté a la altura de su carga emocional.

Sin embargo, los fans del cruzado errante y sus compañeros Goliath, Crispín y Sigrid pueden sentirse satisfechos, ya que «El Círculo de Fuego» responde a las características que hicieron popular la serie: la narración, el dibujo, el humor, las hazañas poco creíbles pero muy emocionantes... El responsable ha sido José Revilla (Salamanca, 1963), que explica a ABC que «los que me conocen saben que soy un amante del cómic clásico español, de ese saborcillo único que solo los tebeos de época poseen. La editorial lo sabía en el momento de proponerme realizar este proyecto. El Capitán Trueno es un personaje muy bien construido, con unos ingredientes sólidos y muy característicos que pienso deben ser respetados». Además, y esto es fundamental a la hora de explicar lo bien que ha encajado el paso del tiempo, «los valores que defiende son universales y hoy siguen vigentes. Su mentalidad continúa siendo moderna. Renovar un personaje como este añadiendo otro tipo de elementos tendría sentido en el caso de un desgaste o un riesgo de caer en el olvido, pero no es así, ya que 60 años después de su aparición seguimos hablando de él».

Reencontrar la infancia

La serie nació en 1956, obra del guionista Víctor Mora y el dibujante Miguel Ambrós. En los años 80 el personaje revivió, pero las actualizaciones iban dirigidas al lector adulto cuando este, en realidad, prefería reencontrarse con su propia infancia. Como le ocurrió al propio Revilla: «Forma parte de mi historia vital. Como muchos niños de mi generación, crecimos y nos formamos leyendo sus emocionantes aventuras y en mi caso particular, fue uno de los factores determinantes a la hora de iniciarme en el dibujo. Aquellas maravillosas viñetas de Ambrós o Angel Pardo incitaban a intentar reproducirlas y con el paso de los años me llevó a crear las mías propias. Lo que nunca imaginé es que algún día llevaría a cabo nuevas historias de este personaje».

La idea contó con la aprobación del propio Víctor Mora, fallecido en 2016: «Efectivamente, él conoció este proyecto meses antes de su triste fallecimiento. El argumento le fue presentado por la editorial, así como varias de las páginas que ya estaban dibujadas por entonces y su aprobación fue inmediata».

La historia de «El Círculo de Fuego» se sitúa en la América precolombina. «Cuando me planteé el escenario las opciones fueron varias, pero resulta casi imposible ubicar al Capitán Trueno en algún lugar del mundo en el que no haya estado antes. Siempre me han atraído las antiguas culturas y pensé que la cultura inca, aportaría un punto de color a la estética del álbum».

En cuanto a la posibilidad de que haya más capítulos, Revilla es optimista: «Creo que sí. Aunque los seguidores de Trueno y Jabato –a quien también ha dibujado– son prácticamente los mismos, siempre prima una mayor atención por el primero. Lo que está claro es que su continuidad dependerá de los lectores».