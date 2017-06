En busca del Ã©xito literario

En 2008 el sector editorial tocó suelo en nuestro país. La crisis se cebó con la industria, que desde ese año acumuló pérdidas que llegaron al 40%. Lejos quedaban los ejercicios en los que las ventas -y los adelantos- se contabilizaban en millones. Hoy, afortunadamente, el pulmón de la cultura en España (es la única industria cultural netamente española del PIB, del que representa un 0,7%) vuelve a respirar. Y lo hace gracias a las apuestas de los editores, que durante todos estos años, antes y después del desplome, no han dejado de confiar en sus autores, conscientes de que en eso del éxito literario hay un poco de casualidad y un mucho de talento. Así surgió el último fenómeno editorial: «Patria». La novela de Fernando Aramburu se ha convertido en un éxito de ventas (hasta la fecha, más de 300.000 ejemplares, aunque se espera que llegue al medio millón) y ha sido uno de los fenómenos de la Feria del Libro de Madrid, que ayer cerró sus puertas en el parque del Retiro.

Ocurrió lo mismo en 2001 con «La sombra del viento», que logró vender diez millones de ejemplares en todo el mundo y puso sobre el mapa al entonces desconocido Carlos Ruiz Zafón. También pasó, en plena crisis, con «El tiempo entre costuras» (2009), de María Dueñas, que terminó alcanzando el millón de lectores. Tanto Ruiz Zafón como Dueñas debutaban entonces en el mundo editorial y hoy en día son dos de los pesos pesados de nuestra industria.

«Lo maravilloso de nuestro sector es que todavía se producen sorpresas», afirma David Trías, editor de Penguin Random House. «La sombra del viento» y «El tiempo entre costuras» salieron con primeras ediciones modestas (no ocurrió así con «Patria», cuyo editor, Juan Cerezo, se decantó desde el principio por 20.000 ejemplares) y no tenían una gran maquinaria de marketing detrás, pero se hicieron grandes a través del boca-oreja, como los «Soldados de Salamina», de Javier Cercas, que acumula un millón de ventas desde su salida, allá por la primavera de 2001. «Estos libros acaban convirtiéndose en lo más preciado para un editor: un long seller», continúa Trías. Dicho de otra manera: palabras (ventas) que perduran en el tiempo, que se estiran a lo largo de una década o incluso más.

Apuestas editoriales

Aunque la imprevisibilidad tiene algo de belleza (la de la sorpresa), también trae consigo una inestabilidad que no es compatible con los negocios. En el sector editorial hay que apostar, intentar echar el lazo al esquivo éxito. «Cada año, las grandes editoriales ponen todo su aparataje al servicio de una novela-apuesta. Muchas veces es un debut literario», apunta Trías. Fue el caso de «La hermandad de la Sábana Santa», un descubrimiento personal del editor, que catapultó al éxito a Julia Navarro y que superó el millón de ejemplares vendidos (y eso que su tirada inicial fue de 8.000...).

Sin embargo, Trías recuerda que el marketing es solo un apoyo, que la última palabra la tiene el lector. «Lo que nos distingue a los editores es esa capacidad de sorprender al público con una nueva obra. Es como buscar una aguja en un pajar», describe. El escritor Juan Gómez-Jurado, que consiguió un millón y medio de lectores con su primera novela, «Espía de Dios», afirma que hay muchas apuestas que salen mal. «Casi todos los éxitos literarios han sido absolutamente imprevistos, con la excepción de alguno que se veía venir a leguas, como “La chica del tren”», explica.

Paula Hawking, autora de «La chica del tren» - ABC

Aunque la novela de Paula Hawkins ha sido un fenómeno mundial, que también ha arrasado en España, el mercado patrio tiene sus preferencias. «Casi nada de lo que funciona en EE.UU. funciona aquí, aunque a nosotros nos lo parezca, porque el lector medio no posee la información que tenemos los profesionales del sector. Arturo Pérez-Reverte vende siete u ocho veces más que Stephen King, por comparar dos grandes. En España preferimos a los autores de aquí», apunta Gómez-Jurado.

En este sentido, también existe en el público un gusto por los temas nacionales. Más allá del éxito de Aramburu, «La España vacía», de Sergio del Molino, ha alcanzado unas cifras sorprendentes en el terreno del ensayo: diez ediciones y 60.000 ejemplares vendidos. Aunque no se esperaba una recepción tan buena, el autor explica que escribió su obra «desde la convicción de que había un vacío discursivo en la literatura española, que se había perdido una tradición ensayística muy rica de reflexión sobre el país». Además, apunta a que en la actualidad existe una cierta «renacionalización de la literatura», un interés por «eso que llamamos nación».

Géneros en auge

Tal y como explica Trías, los fenómenos literarios se producen cuando se da una unión de percepción entre editor, librero, periodista y lector. En este sentido, hay tendencias de éxito, géneros en auge que funcionan mejor que otros. Ocurre ahora con la novela negra y pasó hace unos años con el thriller histórico. Ahí, el escritor Javier Sierra alcanzó prestigio internacional. Con su novela «La cena secreta» se convirtió en el primer autor español en entrar en la lista de «The New York Times de los libros más vendidos en Estados Unidos. «Yo creo que el éxito de una novela tiene que ver mucho con la capacidad de reflejar algo del interior del lector. Que funcione como un espejo, que contenga un anhelo que esté en el público», afirma Sierra. El escritor también habla de ese misterio del éxito y de las limitaciones del trabajo de promoción. «El marketing influye, pero yo distinguiría entre el best seller instantáneo y el long seller. El primero es un producto de consumo, un artificio que funciona en un momento dado pero que tiene los días contados. El long seller, el buen best seller, perdura en el tiempo, lo encuentras en las librerías muchos años después de su publicación. No es artificio, se ha convertido en arte, ha trascendido al consumismo», concluye.