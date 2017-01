El AÃ±o Blasco IbÃ¡Ã±ez, otra oportunidad perdida de reivindicar a un gran autor espaÃ±ol

La figura de Vicente Blasco Ibáñez es como un iceberg. Apenas se conoce una mínima parte de la contribución literaria y política de uno de los escritores españoles de mayor proyección internacional de todos los tiempos. Hoy mismo, coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento, el Gobierno valenciano da comienzo a los actos conmemorativos de un Año Blasco Ibáñez que debería revertir la llamativa marginación que ha sufrido este personaje incluso después de la dictadura franquista.

Entre las actividades previstas destaca la publicación de «Blasco Ibáñez. Su vida y su tiempo» -una biografía íntima escrita por la hija del novelista en los años setenta del siglo pasado- y la inauguración de dos exposiciones que por el momento no viajarán a otras regiones. En mayo se presentará el ensayo «Vicente Blasco Ibáñez: Bibliografía comentada. An Annotated Bibliography (2003-2015)» y durante el verano verá la luz una edición de «Flor de Mayo» con ilustraciones de José Segrelles. Por el momento no se ha anunciado ninguna acción a nivel nacional o internacional, acorde con la trascendencia global del homenajeado. La razón por la que no se ha elevado a la Comisión de Cultura del Congreso una propuesta de compromiso similar a la que ha logrado con Miguel Hernández es todavía una incógnita.

Una figura incómoda

Es imposible desligar la faceta literaria y política de Blasco Ibáñez, que ante todo fue un hombre de acción. Dotado de un enorme carisma y capacidad de persuasión, puso su oratoria y su pluma al servicio de diversas causas, principalmente la denuncia de las desigualdades sociales de su tiempo y la lucha contra la monarquía de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera. En el ámbito internacional, su posición anti-alemana durante la Primera Guerra Mundial quedó registrada en la novela «Los cuatro jinetes del Apocalipsis» y en sus detalladas crónicas periodísticas, escritas durante sus años de exilio en Francia.

La memoria de Blasco Ibáñez nunca ha encontrado verdadero acomodo en ninguno de los polos del espectro político. Masón, anticlerical y firme defensor de los ideales republicanos, el escritor tampoco fue enteramente aceptado por la izquierda debido entre otras causas a su estilo de vida burgués. Como ejemplo de este sutil desentendimiento se suelen sacar a colación los libros de texto escolares actuales, en los que se pasa de puntillas por el autor de obras como «Cañas y barro» y «La barraca», «del que solo se destaca su adscripción al género costumbrista y naturalista». Resulta extraño teniendo en cuenta sus aportaciones a la literatura de viajes y de aventuras, su faceta como editor, su historial como agitador político y su fascinante biografía, plagada de anécdotas curiosas e históricamente relevantes, como sus viajes coloniales a Argentina como para fundar las ciudades de Nueva Valencia y Cervantes. Blasco Ibáñez llegó a ser el novelista más leído de Estados Unidos y triunfó en Hollywood con la adaptación de «Sangre y arena» y «Los cuatro jinetes del Apocalipsis» (libro cuyo centenario se cumplió el año pasado sin que apenas nadie haya dado cuenta de ello).

2017 será un «año de inflexión» también en otros aspectos, puesto que el 20 de diciembre vencerá el convenio por el que la Fundación presidida por la bisnieta del escritor cedía su legado a la Casa-Museo Blasco Ibáñez, gestionada por el Ayuntamiento de Valencia. «Hasta aquí hemos llegado con el olvido sistemático de la figura de Blasco -explica a ABC el secretario de esta institución, Ángel López-. Hay que incentivar las investigaciones sobre su figura y darlo a conocer como merece. Si no es así, estamos dispuestos a llevarnos su legado a otro lugar».