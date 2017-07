El director de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), Jaime Abello, ha anunciado la creación de un Centro Gabo en Cartagena de Indias (Colombia) que servirá para investigar y difundir la obra y memoria del escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez.

Así se ha anunciado durante la clausura del curso «Cien años de soledad: una caravana de historias», que se ha celebrado desde el miércoles en la Universidad Rey Juan Carlos como parte de sus cursos de verano.

Abello, que dirige la fundación creada por el propio García Márquez, ha explicado que el objetivo del nuevo centro será «promover el pensamiento libre y la creatividad», además de dar a conocer la memoria del escritor y difundirla, también entre niños y jóvenes y con especial sensibilidad para las minorías. «Queda mucho por descubrir del autor», ha asegurado, tras manifestar su confianza en que el nuevo Centro Gabo, que iniciará su actividad en 2018, será un centro de referencia en todo lo relacionado con el literato. Por ahora, según ha explicado, la FNPI está manteniendo encuentros institucionales, tanto en España como en Iberoamérica, para alcanzar los acuerdos que permitan llevar a cabo el proyecto, según ha explicado.

Por otra parte, en relación a las declaraciones de Mario Vargas Llosa, este jueves, acerca de García Márquez en un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid, Abello se ha mostrado convencido de que el escritor de origen peruano se ha quedado en una época de la vida de García Márquez y no en el conjunto de su trayectoria. Pese a ello, ha indicado que esta valoración la hace en calidad de periodista y no de director de la FNPI, por respeto a la forma de pensar de García Márquez, quien no fue una persona que opinara de otros, ni que debatiera en tribunas periodísticas o académicas, según ha indicado.