Alejandro Palomas, premio Nadal con la novela «Un amor» El autor ha sido galardonado por una obra en la que encontramos su empeño por utilizar la familia como un microcosmos para explicarnos el mundo

Sergi Doria

Seguir Barcelona 07/01/2018 00:58h Actualizado: 07/01/2018 12:55h

La familia y sus entresijos es una de las obsesiones de Alejandro Palomas (Barcelona, 1967). «Un amor», novela ganadora del 74 premio Nadal, transcurre en una ceremonia matrimonial enturbiada por una revelación que resquebraja la unidad familiar. Ese secreto que deja de serlo y abre la caja de Pandora pondrá a una madre setentona frente a sus hijas. En «Un amor» encontramos personajes de novelas anteriores del autor: la familia como un microcosmos para explicarnos el mundo.

Licenciado en Filología Inglesa y máster en poética por el New College californiano, Palomas cultiva la escritura, la traducción y los talleres literarios. Autor de las novelas «El tiempo del corazón», «El alma del mundo» y «Aunque no haya nadie», considera que el mayor reto literario es la poesía: una faceta que no compartió con sus lectores hasta 2013 con «Entre el ruido y la vida».

Hace diez años, Palomas quedó finalista del premio Torrevieja con «El secreto de los Hoffman» y lo dedicó a su perro Rulfo. El can con nombre del genio mexicano revela los intereses de este autor que publica en castellano y catalán. Su viejo perro, dice, «ha sido mi hijo, mi hermano, todo».

En cuanto a sus trabajos de traductor, versiones españolas de Jack London, Oscar Wilde o Gertrude Stein. Admirador de Emily Dickinson, Jeanette Winterson –de la que tradujo en 2015 «El mundo y sus lugares»– y Agota Kristof, Palomas recibió en 2016 el premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por «Un hijo», segundo título de una trilogía que abrió «Una madre» y que cerró, cómo no, «Un perro» (2016). El jurado destacó «su obra profunda y emotiva que trata con originalidad temas actuales» y sus personajes, que crecen en una trama que «engancha al lector». La inspiración canina dio, ese mismo año, el cuento «Las dos orillas», sobre la pérdida de una mascota.

Sea en el género juvenil o en la literatura para adultos, Palomas novela situaciones familiares con personajes que entran y salen de sus historias y piensa en imágenes: lo demostró en la película «Ojos de invierno», cuyo guion está basado en la novela «Tanta vida».