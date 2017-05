Aitor Gabilondo: Â«CrecÃ­ en los aÃ±os de plomo de ETA y leer "Patria" fue catÃ¡rticoÂ»

A finales del verano pasado, Aitor Gabilondo (San Sebastián, 1974) se topó, por casualidad, con un artículo en internet que hablaba de «Patria», la novela de Fernando Aramburu. «Enseguida me interesó. Leí la sinopsis y pedí a Tusquets que me enviara el libro, que se publicaría en unas semanas. Lo devoré, me encantó», recuerda el productor, en conversación telefónica con ABC.

Poco después, envió una primera propuesta a la editorial para adaptar la historia a la televisión. Sin embargo, lo que hizo que se inclinara la balanza fue un segundo e-mail donde el responsable de éxitos como «Allí abajo» o «El Príncipe» explicaba las razones personales por las que le interesaba el proyecto. «Concertamos una comida, que fue cuando conocí a Fernando, y ahí firmamos. Me dijo que él ya había hecho su obra y que ahora la hiciera yo. Sé que había más propuestas, pero me eligieron a mí y estoy muy feliz. Él no quiere involucrarse en nada, la libertad es absoluta», confiesa.

Una sola temporada

El guionista, aliado con Mediaset a través de la productora Alea Media, ha vivido «muy de cerca» todo lo que Aramburu cuenta en la novela y por eso tenía claro que «quería hacer “Patria”, no una versión de “Patria”». «He crecido en los años de plomo de ETA. Estudié en una ikastola, tengo compañeros y conocidos del ambiente de ETA, y también amigos y conocidos extorsionados a los que han matado. A medida que iba leyendo la novela me iba dando cuenta de que, en algún momento de mi vida, he sido los nueve personajes. Cuando ETA asesinaba, era muy difícil matizar, pero eso no quitaba que tú sintieras. Era como una borrachera emocional muy grande. Eso lo cuenta “Patria” de manera magistral. Leerlo fue catártico», asegura Gabilondo.

De momento, la serie no tiene fecha de estreno, aunque hablar del año que viene no es descabellado. «Aún estamos eligiendo la cadena adecuada. Este año me voy a dedicar a escribir. Va a ser una sola temporada, porque la novela es una historia cerrada. Quiero que Fernando sea una de las primeras personas que lea el guión, aunque esa noche, no dormiré», remata.